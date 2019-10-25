Украинец довел до истерики "семейство Скабеевых": опубликовано видео

Украинский эксперт Вадим Трюхан вывел из себя российских пропагандистов Евгения Попова и его жену Ольгу Скабееву.

Инцидент произошел в эфире программы "60 минут". Пропагандисту не понравилось то, что говорит Трюхан и он решил выгнать его из студии.

При этом украинец весьма спокойно высказывал свое мнение, однако у Попова не нашлось, чем парировать. "Вон из студии!" - возмутился россиянин.

"Выгнал Трюхана. Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача - это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены", - написал позже пропагандист в соцсетях.

Выгнал Трюхана. Отрезвить его должны были выборы, где за бандеру и лично за Трюхана проголосовали 2% харьковчан. Не отрезвили. Вадим 2% в Москве стал забывать, что он в гостях, что он эксперт из Украины - красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден жить братский народ. pic.twitter.com/jwNfihqueu — Evgeny Popov (@POPOVRTR) October 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пригрозил "дать по морде" пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву. Он записал видео, в котором бросил вызов лжецу.

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