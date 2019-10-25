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26 октября • обновлено в 00:32
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Украинец довел до истерики "семейство Скабеевых": опубликовано видео

3.7т Читать материал на украинском

Украинский эксперт Вадим Трюхан вывел из себя российских пропагандистов Евгения Попова и его жену Ольгу Скабееву.

Инцидент произошел в эфире программы "60 минут". Пропагандисту не понравилось то, что говорит Трюхан и он решил выгнать его из студии.

При этом украинец весьма спокойно высказывал свое мнение, однако у Попова не нашлось, чем парировать. "Вон из студии!" - возмутился россиянин.

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"Выгнал Трюхана. Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача - это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены", - написал позже пропагандист в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пригрозил "дать по морде" пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву. Он записал видео, в котором бросил вызов лжецу.

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Персоны
Вадим Трюхан Ольга Скабеева Александр Попов
Место
Украина
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Комментарии
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Mega Death
Mega Death
Шоу должно быть шоу. Там кстати еще первый президент Украине выступал, тоже смешил народ))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...скабейкины крепко ёб_ты на усю голаву...)
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Молодец Евгений! Чувствую, что "Обоз" спешно начал составлять статистику, сколько украинских гостей выгнали из российских студий, а сколько российских гостей из украинских студий! Интересно посмотреть :))) А чтобы понимать суть удаления, необходимо просмотреть дневную программу "60 минут"!!!
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