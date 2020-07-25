Украине грозит эпидемия кори и дифтерии, а коронавирус с нами еще надолго, – экс-главный санврач

Угроза эпидемии кори в Украине связана, в первую очередь, с недостаточным объемом прививок. От этого заболевания нужно прививать не только детей, но и взрослых, которые в свое время "увильнули". Также людям старшего возраста следует вакцинироваться от вирусной пневмонии.

Осенью пройдет волна аденовирусов, а COVID-19 будет циркулировать в стране и дальше. Об этом и другом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

– Центр общественного здоровья Украины заявил, что в недалеком будущем мы можем столкнуться со вспышкой кори.

– Да, можем. Думаю, из-за малого процента охвата прививками. Люди не хотят вакцинироваться. Я не знаю, почему, наверное, от незнания, или от непонимания, или от наплевательского отношения к здоровью своих детей.

Некоторые страны уже принимают законы о привлечении родителей к ответственности, вводятся огромные штрафы за жестокое обращение с детьми – именно так трактуется отказ делать ребенку прививки. Фактически они подвергают его опасности заболеть.

В тех же США не пустят в школу, в университет без прививки. Медицинская страховка обойдется в разы дороже. Не хочешь прививать – это твое право. Но ты ставишь под угрозу общество и тебя ограничивают от общества.

Да, без прививки корь может протекать легко. Но есть и летальные случаи. Это уж как кому повезет.

– Подождите, но ведь в Украине ребенка без прививок не примут в детский сад.

– Раньше не принимали. А сейчас у нас разве законы соблюдаются? В нормальном правовом государстве дети, которые не привиты, не принимаются никуда. Ни в детский сад, ни в школу. Они скажут: а как же право на обучение? Никто не отнимает право на обучение – нанимайте учителей и обучайтесь дома, вперед и с песней.

Что касается кори, то она имеет циклическое проявление. Когда накапливается определенное количество людей без иммунитета, то коллективный – перестает работать. А для него каждый год должны прививаться не менее 95% детей. Но и взрослых надо подчищать, потому что кое-кто выскальзывал от прививок.

В нормальном правовом государстве дети, которые не привиты, не принимаются никуда

– Что значит "подчищать"?

– Прививать. Периодически, раз в 5-6 лет, смотреть, сколько взрослых есть непривитых. Лучше их тоже привить.

Каждый человек должен привиться от кори, потому что заражаемость 100%. Чем старше человек, тем тяжелее протекает болезнь. Корь, как и любой вирус, чревата еще и тем, что вызывает вирусную пневмонию. Так же, как и коронавирус и грипп.

Вирусная пневмония лечится очень тяжело и часто приводит к различным неприятностям, в том числе и к летальным.

Но, в отличие от коронавируса, от кори есть защита. Причем она дает практически стопроцентную гарантию.

Детям вкалывают одну вакцину – КПК – корь, паротит, краснуха. Календарь прививок известен, просто надо его строго соблюдать.

– Иммунитет от кори достаточно стойкий?

– Да, практически он действует на протяжении всей жизни. Но его надо немножко стимулировать. Потому что при малом охвате вакцинации вирус достаточно активно циркулирует. При этом начинают страдать взрослые, которые выпали из вакцинации, нарушали календарь прививок или те, у которых не было нормального иммунного ответа на прививку. К сожалению, из 100 привитых такой ответ есть не у всех, а у 95.

Порядка 5% привитых не дают правильный иммунный ответ, не будут иметь иммунитета, и они остаются под риском заражения. Но если население страны привито нормально, если 90-95% населения имеет нормальный иммунитет, то они фактически прикрывают и тех, кто не имеет. Вирусу очень неудобно циркулировать в популяции, которая имеет иммунитет.

– В ситуации, когда нам обещают вспышку кори, следует ли взрослым людям прививаться? Например, не все знают, были ли они привиты от кори в детстве.

– Если не знают, надо делать. Нужно пойти и привиться. Прививка не опасна.

Но взрослый, который не знает о том, какие прививки ему были сделаны, должен прививаться не только от кори. Он должен привиться от всего, что есть.

От гриппа надо прививаться каждый год. Есть вакцинация от дифтерии – раз в 10 лет каждый взрослый должен ее делать. Я делал в прошлом году. Зачем мне в мои 90 лет проблемы еще и с дифтерией.

Дифтерия нас поджимает. Это тоже угроза. Дифтерия – тяжелое заболевание, при ней умирают люди.

Людям старше 65 лет следует делать прививку от вирусной пневмонии

– В Украине возможна эпидемия дифтерии?

– Конечно. Если не будем прививаться, если будет нарушать календарь прививок, то возможна.

И от столбняка надо прививаться каждые десять лет. Есть утвержденный календарь прививок, ему надо следовать.

– Если резюмировать: какие прививки должен делать человек во взрослом возрасте?

– Там много прививок. Например, можно прививаться и от пневмонии. Лицам 60+ это жизненно показано. Я вот, например, в прошлом году привился, в этом году тоже буду прививаться.

Но самое главное – это родители и дети. Начинать надо с детей. Ребенок родился, ему сразу нужно делать прививку от гепатита В, который вызывает желтуху. На третий день в роддоме же ему делают прививку от туберкулеза – БЦЖ.

– По вашим оценкам, какие проблемы сугубо эпидемиологического характера, кроме коронавируса, могут возникнуть этой осенью?

– Как обычно. Первыми пройдут аденовирусы – вирусы, которые вызывают респираторные заболевания. Это не только грипп. Вирусов, которые вызывают так называемые простудные заболевания, насчитывается порядка 200–300.

Они будут, никуда не денутся, мы с ними живем тысячелетия. Просто надо правильно жить.

– То есть прививаться от того, от чего можно привиться.

– Да, обязательно надо привиться от гриппа. Людям старшего возраста привиться еще и от пневмонии.

- Что касается коронавируса, то главный санврач Ляшко заявил, что Украина будет поделена на зоны в зависимости от количества заболеваний на 100 тысяч населения. Насколько это оправданная мера и может ли она помочь справиться с эпидемией?

– Это один из компонентов в системе, в комплексе противоэпидемических мероприятий. Это комплекс мер и государственных, и индивидуальных. Все должны их четко выполнять, тогда будет какой-то эффект.

Украина ведь не такая маленькая. Одна ситуация может быть в Закарпатской области, и другая – в Луганской. Поэтому, если в одном регионе что-то происходит, почему такие же ограничения нужно вводить в других?

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Мы все можем уйти на карантин, спрятаться, закрыться, никуда не выходить. Но долго ли мы так проживем?

В конце концов, мы вынуждены жить с коронавирусом. Как он будет себя вести дальше, еще не совсем понятно, но жить все равно надо.

– Есть ли какая-то мера, которую правительство пока не применило, но которая действительно необходима?

– На сегодня применено практически все. Одна из мер – вакцинация, но вакцины пока нет.

На уровне государства, по крайней мере, декларируются меры, которые должны способствовать уменьшению количества заболеваний и уменьшению интенсивности процесса. Его нельзя полностью убрать, пока не будет вакцины и коллективного иммунитета.

Процесс будет развиваться, и задача – свести его к минимуму.

От кори следует прививать не только детей, но и взрослых

– Говорят, что в силу быстрой мутации коронавируса вакцины могут оказаться недостаточно эффективными, они могут формировать не продолжительный иммунитет.

– Я так не думаю. Вирус мутирует, но не до такой степени, что становится совсем другим. Но благодаря вакцине иммунная система распознает его быстрее и начнет реагировать на него быстрее.

Есть понятие иммунной памяти. Если один раз организм человека с чем-то подобным сталкивался, иммунная система отреагирует через 2-3 дня, а не через 2-3 недели. Поэтому любая вакцина от коронавируса будет иметь эффект. Может быть, не стопроцентный, но какие-то иммунные тела все равно будут вырабатываться.

– То есть в любом случае о тяжелом течении болезни можно уже не говорить?

– Все очень индивидуально. Но в массе своей – да, привитые, даже если будут болеть, то намного легче. По крайней мере, когда в 2009 году был свиной грипп нового штамма, лица, которые были вакцинированы от предыдущего штамма, могли и болеть, но среди них не было зарегистрировано ни одного летального случая.