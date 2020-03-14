Украина закрыла КПП на границе из-за коронавируса. Полный список

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов опубликовал полный список пунктов пропуска на границе Украины, которые останавливают свою работу в рамках введения карантина в стране из-за коронавируса.

Соответствующую информацию он опубликовал в своем Facebook, напомнив, что Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение с 00 ч. 00 мин. 17 марта (вторник) до 3 апреля.

Нефедов опубликовал подробный перечень пунктов пропуска, которые будут закрыты.

Обнародован перечень закрытых пунктов пропуска в Украине на время карантина Корреспондент

Перечень пунктов пропуска, которые будут закрыты Украиной Facebook Максима Нефедова

Перечень пунктов пропуска, которые будут закрыты Украиной Facebook Максима Нефедова

Перечень пунктов пропуска, которые будут закрыты Украиной Facebook Максима Нефедова

Перечень пунктов пропуска, которые будут закрыты Украиной Facebook Максима Нефедова

Перечень пунктов пропуска, которые будут закрыты Украиной Facebook Максима Нефедова

Перечень пунктов пропуска, которые будут закрыты Украиной Facebook Максима Нефедова

Также он напомнил, что с 00 ч. 00 мин. 16 марта (понедельник) до 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию. Исключение составляют:

лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины;

являются супругами или детьми граждан Украины;

водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств;

члены экипажей;

представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.

С 00 ч. 00 мин. 16 марта (понедельник) Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие изменения в Украине вносятся в работу пунктов пропуска на границе и правил въезда транспорта на территорию страны.

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