Украина "вытащила" из "Л/ДНР" пленных: у Зеленского показали трогательные фото

Офис президента опубликовал трогательные фото с украинскими пленными, которых 29 декабря в аэропорту "Борисполь" встретил Владимир Зеленский.

Всего украинская сторона вытащила из "Л/ДНР" 76 человек. Многие из тех, кого запрашивали оккупанты, отказались покидать Украину, решив остаться в тюрьмах.

Президент лично встречал освобожденных, после чего состоялся короткий брифинг. Зеленский отметил, что продолжается работа над освобождением остальных украинских узников.

"Самое главное, что люди дома. Мы забрали наших героев", – подчеркнул он.

Украина вернула пленных Офис президента

Украина вернула пленных Офис президента

Украина вернула пленных Офис президента

Украина вернула пленных Офис президента

Украина вернула пленных Офис президента

Украина вернула пленных Офис президента

Украина вернула пленных Офис президента

Украина вернула пленных Офис президента

Украина вернула пленных Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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