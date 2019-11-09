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9 ноября • обновлено в 21:13
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Украина впервые испытала военные корабли от США: опубликованы фото

1.4т Читать материал на украинском

В субботу, 9 ноября, в открытом море впервые испытываются катера украинских ВМС типа "Айленд", переданные нашей стране Соединенными Штатами Америки.

Как передает "Думская", военные моряки намерены проверить работу всех механизмов и систем новых единиц флота.

Сообщается, что в 12:50 из Практической гавани одесского порта вышел патрульный катер Р191 "Старобельск". На борту находятся украинский экипаж, американские специалисты и командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко.

Новости
"Станут в ряды ВМС Украины!" Порошенко сделал сенсационное заявление о катерах от США

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море

Думская

Отмечается, что катер разогнался до 28 узлов — это больше, чем способны "Гюрзы".

Также ближе к вечеру из гавани вышел "Славянск". Идет на 27 узлах.

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море

Думская

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море

Думская

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября американский корабль Ocean Freedom вошел в Черное море. Он доставил патрульные катера-военную помощь США для Украины.

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Место
Украина Одесса
Тег
Военно-морские силы Украины
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Чо, когда на прорыв?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
в рубке Мокряк и Небылица?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Пливе човен, води повен, Та й накрився лубом... (3) Ой, не хвастай, козаченьку, Кучерявим чубом! (3) :-))))
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