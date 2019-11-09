Украина впервые испытала военные корабли от США: опубликованы фото

В субботу, 9 ноября, в открытом море впервые испытываются катера украинских ВМС типа "Айленд", переданные нашей стране Соединенными Штатами Америки.

Как передает "Думская", военные моряки намерены проверить работу всех механизмов и систем новых единиц флота.

Сообщается, что в 12:50 из Практической гавани одесского порта вышел патрульный катер Р191 "Старобельск". На борту находятся украинский экипаж, американские специалисты и командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко.

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море Думская

Отмечается, что катер разогнался до 28 узлов — это больше, чем способны "Гюрзы".

Также ближе к вечеру из гавани вышел "Славянск". Идет на 27 узлах.

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море Думская

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море Думская

Катера украинских ВМС типа "Айленд" испытываются в открытом море Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября американский корабль Ocean Freedom вошел в Черное море. Он доставил патрульные катера-военную помощь США для Украины.

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