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29 февраля • обновлено в 16:29
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Украина ужесточила правила выезда в Россию: что нужно знать

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В воскресенье, 1 марта, в Украине вступят в силу новые правила пересечения границы с Россией.

Изменения предусмотрены постановлением Кабмины от 18 декабря 2019 года № 1056, передает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, с начала с 1 марта 2020 года украинцам, чтобы попасть в РФ, нужен будет заграничный паспорт. При этом украинцы, которые ранее отбыли в Россию границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), то могут вернуться по этим же документам.

Паспорт Украины

Паспорт Украины

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов. Уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не дает возможность установить принадлежность документа конкретному ребенку", – пояснили пограничники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина изменила правила въезда своих граждан на территорию России.

Также с 9 февраля 2020 года вступили в силу новые правила пересечения административной границы с оккупированным Россией Крымом.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Госпотребслужба Государственная пограничная служба Украины паспорт
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