Украина стареет! Опубликованы пугающие цифры

Украинцы стареют быстрее, чем большинство жителей Европы, США и Ближнего Востока.

К такому выводу пришли исследователи из Национального института старения США, которые составили общий рейтинг всех стран, опубликованный в журнале Lancet.

Украина в нем заняла 175 место из 195. Проанализированы были данные с 1990 по 2017 год.

При этом ученые исследовали страны не по длительности жизни, а по болезням, связанным с процессами старения. Всего их насчитали 92: инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, болезни Паркинсона и Альцгеймера и другие.

Старение Comments.ua

Примечательно, что изучив данные о состоянии здоровья жителей 195 стран, ученые пришли к выводу, что указанные болезни в разных уголках мира проявляются по-разному. Средний возраст, в котором появляются опасные заболевания – 65 лет.

Рейтинг старения Lancet

В Украине же показатель ниже – 57 лет. Однако нашлись страны, в которых старение приходит намного быстрее. Так, лидером антирейтинга стала Папуа-Новая Гвинея с отметкой в 45 лет.

Отмечается, что медленнее всего стареют жители Швейцарии, Франции и Японии. У них такие болезни проявляются в среднем в 76 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина вошла в 30-ку самых "старых" стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше.

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