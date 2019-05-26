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/Общество

"Украина – проклята": экстрасенс назвал причину

3.3тЧитать материал на украинском

Украину можно назвать "проклятой" страной; если бы не это "проклятие", сегодня она бы владела территориями современной России.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экстрасенс-медиум Максим Гордеев. "Наша страна в каком-то смысле проклята. И это проклятие мы сделали себе сами", - заявил он.

По его словам, всему виной – Крещение Руси князем Владимиром. "Мы поклонялись языческим богам, и тут пришел Владимир и сказал: всё, мы им больше не поклоняемся, сжигаем все статуи богов. И после этого наша страна полетела к чертовой матери".

Языческие боги

Языческие боги

pikabu.ru

"Когда у нас были языческие боги, наша страна была самой великой на Руси. В данный момент именно Украина должна была владеть всеми территориями, на которых сегодня находится Россия. Мы должны были быть сильнейшей нацией в мире. Именно языческие боги давали нам эту мощную силу", - убежден экстрасенс.

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Он заявил о том, что "христианство напрямую стало негативным аспектом" для Украины. "Оно принесло разруху и страх. Люди, которые были самостоятельными, которые выбирали умом и сердцем, начали быть боязливыми перед лицом нового бога", - сказал Гордеев.

По его мнению, каждый глава украинского государства также должен осознавать это.

А каждому украинцу экстрасенс порекомендовал осознавать, что "все наши предки были язычниками, что наши корни идут от язычества, а не от христианства".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Максим Гордеев проанализировал "знаки", которыми отметилась церемония инаугурации Владимира Зеленского, а также поделился прогнозом о том, каким президентом он будет.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Максим Гордеев
Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
С Природой не поспоришь животные нацисты)))
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Volkova Elena
Volkova Elena
В экстрасенсов ещё кто-то верит???
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