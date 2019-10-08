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8 октября • обновлено в 13:32
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Александр Верум
Александр Верум
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Украина пробивает информационною блокаду "ДНР"

4.2т

Что бы кто не говорил, а Украина на очередном этапе гибридной войны таки сумела одержать очередную победу – на сей раз на информационном фронте.

Всем хорошо известно, что на протяжении уже многих лет большинство жителей ОРДЛО по факту находится в информационной блокаде. Вся "информация" (читай – пропаганда) черпается только в интерпретации "правильных СМИ" РФ и так называемых молодых рэспублик. Чего только "новости" там не вещают о экономическом упадке и скором крахе Украины, загнивающей Европы и конечно о главном враге – США. И так все плохо, что надежда остается только на "процветающую Россию", у них конечно же бедности и голода нет, поделятся со всеми.

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Такие вот "зомби-каналы" практически шесть лет, пользуясь монополией на информацию, промывали мозги жителям на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Ни один украинский телеканал в эфир пробиться не мог. Единицы, у кого есть "спутник", могли себе позволить получать альтернативную информацию о том, что происходит в мире. В результате всего этого в конечном итоге Украина окончательно должна была проиграть "битву за людей", ну а "битва за территории" в таком случае теряла бы всякий смысл.

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Но как говорят – ничто не вечно, и очередной фронт взят победой Украины. По свидетельствам очевидцев, вот уже на протяжении нескольких недель жители Донецка и пригорода, используя приставки Т-2, имеют возможность свободно смотреть украинские телеканалы. В довольно неплохом качестве доступен эфир: "UA1", "UATV", "UA:Перший", "UA:Донбас", "ДОДТРК", "Донбас", "1+1", "ICTV", "СТБ", "2+2", "Прямий".

В общем Украина таки пробила брешь в информационном редуте "ДНР". Теперь главное, чтобы жители, которые находятся в оккупации, воспользовались возможностью получать объективную информацию и делать правильные выводы.

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Автор
Александр Верум Александр Верум
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Батонов Иван
Батонов Иван
Кому то интересно на Донбассе смотреть мовные каналы? Кому? Там все русскоязычные. А русскоязычное телевидение на Украине фактически запрещено. Как может "информационная блокада" быть прорвана вообще? Украинцы, хитрожопо утверждая, что русский язык на Украине не запрещен, сами угодили в свою же ловушку. Мова в Донбассе никому не нужна.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
тимчук нина, так иди и отправь на "вокзал" б.лядина какляцкая))) как еж вы смешны ничтожные отро.дья сифиличных б.лядей!
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тимчук нина
тимчук нина
Батонов Иван, Это понаехавшие не понимают украинский язык, не о них печаль, для них " чемодан, вокзал. Россия"
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Правильнее было бы дать название статьи: Украина пробивает информационное ДНО)))
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Бля! Самое главное в этом бреде - это послеедняя строчка:"...делать правильные выводы.")))
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Виня Ксения, Хрюкнула вонючая коклобл@дь, оторвав на секунду немытое ипало от ведра с помоями))))
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Виня Ксения
Виня Ксения
для начала высунь изо рта чл*н пуйла.
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