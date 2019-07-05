"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Известный волонтер из Харькова Татьяна Черкашина, которая страдала на онкологическое заболевание, скончалась в пятницу, 5 июля.
Трагическую новость сообщили в сети друзья и знакомые женщины, поделившись памятными снимками с ней и написав слова сочувствия и благодарности.
Черкашина 4 года боролась с раком, продолжая работать. Она проходила лечение в медицинских учреждениях Киева и Львова, а последние дни провела дома.
Соцсети
Соцсети
Татьяна Черкашина с 2015 года выполняла обязанности информационщика, а затем – руководителя информационной службы 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта".
Соцсети
Соцсети
Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТ
Соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье 24 марта в результате онкологической болезни умерла волонтер Анна Панова.
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