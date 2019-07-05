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"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

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Известный волонтер из Харькова Татьяна Черкашина, которая страдала на онкологическое заболевание, скончалась в пятницу, 5 июля.

Трагическую новость сообщили в сети друзья и знакомые женщины, поделившись памятными снимками с ней и написав слова сочувствия и благодарности.

Черкашина 4 года боролась с раком, продолжая работать. Она проходила лечение в медицинских учреждениях Киева и Львова, а последние дни провела дома.

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Известный украинский волонтер погибла в ДТП. Фото
"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Соцсети

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Соцсети

Татьяна Черкашина с 2015 года выполняла обязанности информационщика, а затем – руководителя информационной службы 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта".

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Соцсети

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Соцсети

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Цензор.НЕТ

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Цензор.НЕТ

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Цензор.НЕТ

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Цензор.НЕТ

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Цензор.НЕТ

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Цензор.НЕТ

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Цензор.НЕТ

"Украина потеряла достойную дочь": в Харькове умерла известный волонтер

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье 24 марта в результате онкологической болезни умерла волонтер Анна Панова.

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Место
Украина
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Закон Порядок
Закон Порядок
чудны дела твои Господи..за чей счет она лечилась 4 года.6500 -один курс
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