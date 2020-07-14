Украина получила эффективное лекарство от коронавируса

COVID-19 в Украине будут лечить препаратом "Тамивир".

В Украине больных коронавирусом начнут лечить препаратом "Тамивир", 50 тысяч доз которого страна на днях получила от Индии.

Об этом на брифинге 14 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

По его словам, препарат используется во врем лечения коронавируса при наличии у пациента сопутствующего заболевания гриппом. А полученное его количество рассчитано на лечение примерно 5000 пациентов.

"Надеемся, что он достаточно эффективно будет использоваться и поможет сохранить здоровье нашим украинцам", – подчеркнул Степанов.

Отметим, что "Тамивир" содержит 75 мг активного вещества фосфата осельтамивира и включен в украинский протокол лечения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина закупит препарат ремдесивир, признанный во всем мире для лечения коронавирусной болезни.