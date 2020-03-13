Украина полностью перекроет авиасообщение из-за коронавируса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал полное ограничение авиасообщения из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Меры начнут действовать с полуночи 17 марта, заявил он в эфире программ "Противостояние. Предисловие", передают "Українські новини".

"17 марта с полуночи авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", – отметил глава ВРУ.

Разумков добавил, что на следующей неделе состоится внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законы, необходимые для обеспечения работы разных учреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня днем секретарь СНБО заявил, что Украина закроет границу для иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что в Украине введен карантин, который действует с 12 марта по 3 апреля.

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