Украина передала Италии самолет антисептиков для борьбы с коронавирусом

Украина передала Италии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили на странице в Facebook Министерства внутренних дел Украины. Как отметил заместитель главы ведомства Сергей Гончаров, помощь отправили в Рим 8 апреля на рассвете.

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"Пять тонн дезинфицирующей жидкости отправились самолетом Нацгвардии Украины в Рим сегодня, 8 апреля, на рассвете. Груз в Италию МВД направляет в соответствии с Указом президента Украины Владимира Зеленского о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. В Риме груз будет встречать глава МИД Италии Луиджи ди Майо", – отметил он.

Гончаров напомнил, что это второй раунд помощи Италии от Украины.

"Мы отправляем пять тонн специальных санитайзеров, которые будут использоваться для дезинфекции больниц и рук медицинских работников. Содержание спирта – 70%. Средство соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Мы не выделяли никаких дополнительных финансов на закупку средства. Наши подразделения обеспечены средствами дезинфекции ", – сообщил Гончаров.

МВД Украины \ Facebook

МВД Украины \ Facebook

МВД Украины \ Facebook

Кроме этого, заместитель министра внутренних дел сообщил, что итальянское правительство выразило благодарность Украине за поддержку.

"Две бригады украинских врачей уже приступили к работе в двух госпиталях Италии. Мы каждый вечер проводим онлайн-конференции, где врачи рассказывают, как там налажена медицинская, эпидемиологическая и превенцийна работа. Это опыт, который мы уже сегодня можем использовать в борьбе с вирусом. Настроение у наших врачей замечательное, они чувствуют поддержку как итальянских коллег, так и нашей диаспоры", – отметил Сергей Гончаров.

МВД Украины \ Facebook

МВД Украины \ Facebook

МВД Украины \ Facebook

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову за необходимую итальянским врачам помощь и поддержку.

"Этот вклад итальянская сторона очень ценит. В Италии очень тепло встретили украинских врачей как коллеги, так и пациенты. Им будет предоставлен доступ к протоколам лечения. Мы очень гордимся этим сотрудничеством", – отметил Давиде Ла Чечилия.

МВД Украины \ Facebook

МВД Украины \ Facebook

Как добавил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, этот жест дружбы и благодарности Украина делает, помня о том, что итальянские врачи ежедневно борются за жизнь украинцев из нашей многочисленной диаспоры.

"К сожалению, четверо украинцев в Италии не смогли преодолеть опасный вирус и умерли. Но есть и хорошая новость: вчера в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования Covid-19", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии, который в частности предусматривает отправку украинских медиков для помощи итальянским коллегам в борьбе с пандемией COVID-19.

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