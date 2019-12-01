Украина отмечает годовщину референдума за Независимость: как голосовали Донбасс и Крым

Украина 1 декабря отмечает годовщину проведения референдума за независимость, который состоялся в 1991 году и подтвердил Акт провозглашения независимости Украины, принятый Верховной Радой.

В тот день 90,92% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?", сообщает OBOZREVATEL. Отметим, что референдум прошел в один день с первыми выборами Президента Украины, которым стал Леонид Кравчук.

Демонстрация во время референдума twitter.com/colorlessvnrise

В Крыму за независимость проголосовали 54,19% граждан, в Севастополе - 57,07%, в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях жить в собственном государстве хотели бы более 80% граждан.

В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой областях "за" проголосовали более 95% граждан.

twitter.com/colorlessvnrise

Для проведения референдума по всей Украине было создано 34 тыс. участков, а в списки граждан, которые имели право голосовать, было внесено 37,8 млн человек. В голосовании по итогу приняли участие 31,8 млн человек, что составило 84,1% населения страны.

twitter.com/colorlessvnrise

В течение декабря Украину признали как независимое государство более 40 государств мира. Уже на следующий день, 2 декабря 1991-го, независимость Украины признали Польша и Канада, 4 декабря, когда ЦИК подвела итоги референдума, – Литва и Латвия. А 5 декабря – Российская Федерация и другие страны.

twitter.com/colorlessvnrise

Одновременно с постановлением о проведении референдума Верховная Рада приняла обращение к соотечественникам: "Будем едины в стремлениях наших, в развитии независимой государственности Украины! Наша земля пережила много несправедливостей и страданий, неволи, беды засевали ее – поэтому 1 декабря сама история дает нам шанс, возможно, последний, стать настоящими гражданами, творцами своего государства, строителями "собственного дома", где господствуют "своя правда, і сила, і воля", – говорилось в обращении.

twitter.com/colorlessvnrise

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что референдум о продаже земли в Украине иностранцам состоится не ранее 2022-2023 года.

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