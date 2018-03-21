Украина без Крыма: СТБ заявил, что нашел и наказал виновного

Телеканал СТБ завершил служебное расследование из-за показа в эфире карты Украины без оккупированного Россией Крыма, в результате которого был уволен режиссер монтажа проекта "Холостяк".

Как сообщается на странице телеканала в Facebook, "ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики".

Отмечается, что карта без Крыма была взята с международного стока графических шаблонов, зарегистрированного в Нью-Джерси (США). "Несмотря на то что поиск карты осуществлялся на английском языке, это не исключило ситуации, неприемлемой для национального медиа", — написала пресс-служба телеканала.

"Режиссер монтажа, который работал над этой инфографикой, полностью осознает, что последствия его ошибки привели к ситуации, когда в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которой противоречат позиции СТБ о государственных границ нашей страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины", - говорится в заявлении.

Как известно, телеканал СТБ входит в медиагруппу, которая принадлежит украинскому олигарху Виктору Пинчуку, призывавшему отдать Крым и заморозить Донбасс.

Как писал "Обозреватель", недавно в скандал с "отрезанным" Крымом угодил еще один украинский телеканал.