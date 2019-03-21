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Угрожали за ПЦУ? Луганщину всколыхнуло загадочное самоубийство священника

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Священнику из Луганщины, который совершил самоубийство в начале марта, могли угрожать из-за решения покинуть РПЦ в Украине (бывшую УПЦ МП).

Об этом, как передает "Информационное сопротивление", на условиях анонимности рассказал один из священников, который тесно общался с погибшим.

Иерей Евгений Хрущ, гражданин РФ, был настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского Луганской епархии РПЦ в селе Зориковка. В конце февраля 2019 года к нему приехал загадочный "паломник" из российского Воронежа.

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Основной темой их разговора, по словам источника, стали намерения Хруща перейти в Православную церковь Украины. "Паломник" пытался отговорить священника, на что тот ответил категорическим отказом.

С тех пор и фактически до момента самоубийства, как рассказал аноним, к иерею поступали телефонные звонки с разных номеров с угрозами жизни его и его детей.

"Тогда он собственной тени боялся", — признался друг Евгения Хруща. Кроме того, он вспомнил, что в последние дни жизни священник обмолвился, что к нему приезжало лицо, приближенное к работникам воронежского управления ФСБ, и "рекомендовало" отказаться от перехода в ПЦУ.

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Неизвестный заявлял, что в противном случае против иерея будет возбуждено уголовное дело по государственной измене, а там — экстрадиция и реальный срок, который "можно и не досидеть".

При этом в официальной версии, которой придерживается Луганская епархия РПЦ, заявляется, что Евгений Хрущ имел семейные несогласия и ряд финансовых проблем.

Иллюстрация

Иллюстрация

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Сестрятин Радивиловского района Ривненской области священники РПЦ заблокировали храм, прихожане которого приняли решение перейти в Православную церковь Украины.

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Тема
Православная церковь Украины
Место
Украина
Теги
УПЦ МПРПЦцерковный конфликтсамоубийствоскандалы
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