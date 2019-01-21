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Угроза не от русского языка! Ницой ополчилась против валидаторов в трамваях

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В Украине языковой закон нужен для того, чтобы защитить украинский язык от заимствованных слов, таких как "валидатор" и "булинг".

Об этом заявила известный защитник украинского языка и писательница Лариса Ницой на канале ZIK. Она подчеркнула, что в Украине сейчас угроза идет не от русского языка, а от большого количества заимствований из английского.

Она отметила, что Министерство образования и науки начало вести борьбу с "буллингом". Но в нашем языке есть слова, которые могут равноценно передать и заменить заимствованное слово, например, преследование и травля.

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"Сегодня я сфотографировала в трамвае новое слово – "валидатор". Написано: поднесите билет к валидатору! Та Господи, что же это такое!" - возмутилась Ницой.

Писательница отметила, что Раде необходимо принять закон о функционировании языка, поскольку такой документ есть во всех странах, включая РФ.

"Поэтому языковой закон нужен еще и для того, чтобы защитить украинский язык от англоизации", - заявила Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой призвала отказаться от попкорна в пользу "бахканців".

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Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Петя, да прими закон от своей правой руки - ницой. Или петя не может свой язык прикусить, вернее прикрыть рот своей правой руке.
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