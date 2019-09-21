Ударят заморозки: синоптики дали холодный прогноз по Украине

В субботу, 21 сентября, в Украине похолодает еще сильнее, вплоть до заморозков.

Так, в восточных, днем и в большинстве северных, Волынской и Ривненской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6°, на побережье морей до 10° тепла, в Украине, кроме крайнего юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, на юге страны и Закарпатье местами 17-20°; в Карпатах ночью в воздухе заморозки 0-2°, температура днем 2-7° тепла.

Погода в Украине Иллюстрация

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее климатолог успокоила, что грядущая зима в Украине не будет бить морозных рекордов, как спрогнозировали британские метеорологи, а станет вполне обычной.

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