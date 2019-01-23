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Ударит -30! Синоптик предупредил о крепких морозах в Украине

9.5тЧитать материал на украинском

В Украине с 5 февраля ожидается резкое снижение температуры — похолодать может до -30.

Об этом сообщил синоптик Леонид Горбань. Он уточнил, что морозы, которые начались после Крещения, продержатся до конца января, передают "Подробности".

В последние дни января ожидается оттепель. Но продлится она лишь до начала февраля.

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"С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами", - заявляет Горбань.

Морозы не покинут Украину до 8 марта.

Снег

Снег

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 23 января прогнозируется значительное ухудшение погодных условий.

Это обусловлено тем, что в Украину в среду придут атмосферные фронты с Балкан. Они принесут снегопады, усиление ветра и метели.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Тег
погода
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Приходько Егор
Приходько Егор
покупайте агрессивный российский газ) но только реверсом, по завышенной цене в 6 раз)
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