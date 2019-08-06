Ударило током: на Николаевщине подросток сорвался с башни из-за селфи

На Николаевщине подросток с приятелем полез на 30-метровую башню и сорвался с нее.

Парни решили сделать селфи на верху сооружения, говорится в сюжете ТСН.

Подростка поразило током, он полетел вниз. Его тело зацепилось за металлическую конструкцию опоры и он повис в воздухе. Спасателей вызвал товарищ подростка. Он сам не пострадал, и начал спускаться вниз.

Чтобы безопасно снять и его, и парня, пришлось обесточивать башню.

На Николаевщине подросток сорвался с башни из-за селфи Кадр из видео

"Старшего поразило электрическим током. он с высочайшей платформы упал на вторую и зацепился ногой за металлический каркас. Второй спустился к нему и все время был рядом", — рассказала спикер ГУ ГСЧС в Николаевской области Ульяна Крыса.

Пострадавшего подростка доставили в больницу: у него тяжелые ожоги обеих ног.

На Николаевщине подросток сорвался с башни из-за селфи Кадр из видео

"Состояние ребенка трактуется как стабильно тяжелое. Ребенок получил очень тяжелые ожоги", — говорит пресс-секретарь Управления охраны здоровья в Николаевской области Юрий Багрянцев.

На семью полиция открыла уголовное производство за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве произошла массовая драка. Поводом для конфликта стало то, что одна из посетительниц ночного бара приобняла во время танца парня своей подруги.

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