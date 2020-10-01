Ученые заявили о натуральном средстве от коронавируса

Группа ученых из США и Китая обнаружили, что натуральный фермент каталаза может быть эффективным средством от симптомов COVID-19, подавляющим репликацию коронавируса.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

Исследователи продемонстрировали, что фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов – сигнальных белковых молекул, синтезируемых лейкоцитами.

Цитокины участвуют в иммунном ответе и при избыточных количествах, наблюдаемых при цитокиновом шторме, способны спровоцировать смертельно опасное системное воспаление. Каталаза также может защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.

Кроме того, в ходе экспериментов выяснилось, что каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Гарвардской медицинской школы в США сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа 1918-1920 годов. Выяснилось, что COVID-19 опаснее, чем "испанка"