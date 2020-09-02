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Ученые выяснили возможный предвестник смертельной болезни

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1,0 т.
Ученые выяснили возможный предвестник болезни Альцгеймера

Ученые выяснили возможный предвестник болезни Альцгеймера.

Ученые выяснили, что самый ранний признак болезни Альцгеймера – нарушение интуитивного ориентирования в пространстве может появиться в молодом возрасте.

Об этом говорится в статье ученых университета Фрайбура и Русского университета в Германии, передает "Рамблер".

Чтобы это выяснить, ученые провели эксперимент с участием 267 взрослых людей. 65 из них являлись носителями варианта гена APOE ε4, который связывают с повышенным риском развития болезни Альцгеймера в будущем.

Добровольцам было предложено пройти тест на способность к интеграции маршрута, когда человек подсознательно запоминает путь и способен найти дорогу назад, не используя внешние ориентиры. Выяснилось, что способность к интеграции маршрута была связана с работоспособностью нейронов решетки в энторинальной коре. Эти нейроны отвечают за представление координатной сетки в пространстве и активируются, когда животное или человек пересекает узлы этой воображаемой сетки.

Оказалось, что нарушение в ориентации, наблюдаемое у добровольцев с APOE ε4, было вызвано дисфункцией нейронов решетки. Ученые также обнаружили, что дефицит способности к интеграции маршрута может компенсироваться активностью других зон мозга — задней поясной извилины и ретроспленальной коры.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые выяснили, что ночной сон влияет на развитие слабоумия.

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