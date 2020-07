Ученые опровергли миф о динозаврах: были малютками, а не гигантами

Американские ученые провели исследование, которое опровергло миф о том, что динозавры в основном были гигантскими существами. Оказалось, что первые древние ящеры были не более 10 см в высоту.

Об этом свидетельствуют найденные на Мадагаскаре останки ископаемого родственника динозавров, который жил около 237 млн лет назад, пишет ВВС, ссылаясь на исследование, опубликованное в издании Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как считают ученые, этот вид поможет разобраться и с крайне неисследованным происхождением птерозавров – крылатых рептилий, которые господствовали в небе во времена динозавров.

"Есть общее восприятие динозавров как гигантов. Но это новое животное очень близко к точке различия динозавров и птерозавров. И оно удивительно маленькое", – говорит один из авторов исследования Кристиан Каммерер из Музея природы Северной Каролины.

Этот вид, получивший название Kongonaphon kely ("крошечный убийца насекомых"), нашла в 1998 году на Мадагаскаре группа палеонтологов под руководством Джона Флинна из Американского музея естествознания в Нью-Йорке.

И динозавры, и птерозавры принадлежали к древней группе орнитодиров (из широкой группы архозавров).

Но происхождение этой группы малоисследованное, поскольку ее ранних видов было найдено слишком мало.

Kongonaphon – не первое ископаемое имела животное, известное по ранней истории группы орнитодиров, но раньше такие виды считали исключениями, которые жили изолированно.

В общем ученые полагают, что размеры первых архозавров (группа, из которой пошли бескрылые динозавры, крокодилы, птицы, птерозавры и древнейшие орнитодиры) были одинаковыми. А уже потом развились до гигантских в линии динозавров.

"Анализируя изменения размеров тела в течение эволюции архозавров, мы обнаружили убедительные доказательства того, что эти размеры резко уменьшились в начале истории динозавров и птерозавров", – объясняет доктор Каммерер.

Строение зубов Kongonaphon наводит на выводы, что они питались насекомыми. Такой рацион обычно означает небольшие размеры животных. Вероятно, именно это позволило выжить ранним орнитодирам, которые заняли другую нишу по сравнению с их преимущественно плотоядными родственниками в тот период.

Исследование также предполагает, что различные образования на коже, от простых "волос" до перьев, которые находят и у динозавров, и в птерозавров, могли возникнуть у их небольшого предка для регулирования температуры.

Дело в том, что поддержание тепла в маленьком теле – непростая задача, а среднепоздний триасовый период, в котором жило животное, был эпохой климатических перепадов. Ученые считают, что тогда была ощутима разница между теплыми днями и холодными ночами.

