Так, друзья, сегодня будет большой пост про убойные игрушки из СССР. Как известно, советская промышленность, производящая товары народного потребления (в том числе, и игрушки) работала достаточно плохо, и детям приходилось самостоятельно изобретать для себя всякие игрушки, некоторые из которых были смертельно опасными, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Я часто слушаю истории с рассказами о детстве, прошедшем в Союзе в 1970-90-е годы и удивляюсь той жести, которой занимались во дворах дети. Как послушаешь рассказчиков, так каждого из них в детстве чуть не убило — кто-то чуть не упал с крыши, кого-то едва не прибило пугачом, а кто-то в последний момент убежал от бомбы с карбидом)

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про убойные игрушки из СССР. Не вздумайте повторять ничего из списка — это крайне опасно!

1. Бумеранг из линеек.

Бумеранг был весьма модной игрушкой в восьмидесятые-девяностые годы, но вот фирменную пластиковую игрушку достать было не так-то и просто — в СССР таких бумерангов не делали, и редко кому из детей такие штуки привозили из-за границы. До середины девяностых годов я видел фабричный бумеранг лишь однажды — крестообразный, из мягкого рыже-оранжевого пластика, легенький и относительно безопасный.

Тех советских детей, кто хотел поиграть с бумерангом, но не мог достать заводское изделие, выручала находчивость — весьма годный бумеранг получался из двух связанных между собой деревянных линеек длиной в 25 либо 30 сантиметров. Линейки склеивались между собой строго посередине таким образом, чтобы получился правильный равносторонний крест — для этого использовался клей ПВА, а сверху линейки можно было ещё дополнительно обвязать нитками.

В отличие от легких фабричных бумерангов со скругленными краями, советский линеечный бумеранг получался достаточно опасной игрушкой, которой можно было легко выбить кому-нибудь глаз или просто хорошо "припечатать" по загривку.

2. Пугачи из ключей и болтов.

Намного опаснее линеечного бумеранга были советские пугачи — в стране не производилось никаких относительно безопасных петард (были только хлопушки), и тем, кто хотел сделать громкий "бумм", приходилось изобретать что-то своё. В семидесятые-девяностые годы в крупных городах СССР были популярны так называемые "пугачи", и были они двух видов.

Первый вид пугача делался так — в трубчатый дверной ключ засыпалась сера, затем туда вставлялся плотно входящий гвоздь, и пугач с силой бросался гвоздём об асфальт. Существовали также всяческие усовершенствования — к пугачу привязывали оперение и утяжелитель, и подбрасывали его высоко вверх, а потом разбегались.

Второй пугач был намного опаснее в силу более высокого "поражающего действия". Два больших болта стыковались между собой с помощью гайки, а между болтами засыпалась всё та же сера, после чего болты швырялись оземь. Вылетевшим от хлопка болтом может легко убить, так что даже не думайте такое повторять.

3. Дымовухи из целлюлозы.

Для желающих подымить сейчас в большом количестве продаются всякие файеры и страйкбольные дымовые шашки — дым там хоть и густой, но относительно безопасный. Совсем иначе дела обстояли в СССР — все, кто хотел немного подымить делали так называемые "дымовухи" — основной составляющей которой была целлюлоза.

Где можно было достать целлюлозу? Отлично дымили прозрачные офицерские линейки, дымовуха делалась так — линейка разламывалась на несколько частей, после чего заворачивалась в газету либо фольгу, отлично подходила также и фольгированная бумага из сигаретных пачек "Космос". Дымовуха сперва поджигалась, и как только целлюлоза начинала гореть — нужно было сбить пламя, после чего линейка с шипением начинала выбрасывать клубы густого и крайне вонючего дыма.

Одной такой офицерской линейкой можно было задымить целый этаж школы, но на такое расточительство шли редко — обычно из линейки делали 5-7 дымовушек мелкого размера для задымления подъездов и лифтов. Получающийся в результате дым был едкий и токсичный, от него слезились глаза, и я удивляюсь, как никто в то время им не отравился (хотя может такие случаи и были).

Ближе к девяностым годам офицерские линейки стали делать из обычной прозрачной пластмассы, которая горела, но не дымила, плюс появились годные фабричные петарды, и примерно в те же годы "дымовухи" постепенно сошли на нет.

4. Дротики из спичек и иголок.

К восьмидесятым годам "Дартс" стала популярной игрой во всём мире, но в СССР годные дротики достать было очень сложно — они либо дорого стоили, либо были дефицитом. Находчивая советская детвора начала изготавливать "дартс" самостоятельно.

Советский самодельный дротик делался так. Нужно было взять четыре спички, с которых аккуратненько нужно было аккуратно счистить серу, после чего четыре спички складывались вместе. С одной стороны в спички вставлялась толстая игла, а с другой — крестоообразное оперение из плотной бумаги для рисования. Затем спички плотно скручивались между собой нитками. Опционально можно было также добавить утяжелитель из 4-7 витков синей изоленты в том месте дротика, где за него берешься пальцами — утяжелитель добавлял дротику "убойности", но вместе с тем несколько снижал дальность полёта.

Не стоит говорить, что получившаяся игрушка была достаточно опасной — ей можно было легко повредить глаз или просто сильно уколоть — потому что дротики часто кидали не только в мишень, но и в зад одноклассника.

5. Самострелы и спичкострел из прищепок.

"Стреляющих" игрушек в СССР было не так и много — всего пару видов пистолетов, стреляющих дисками/шариками, а мальчишкам всегда хочется чем-то пострелять, и поэтому приходилось изобретать всяческие самодельные штуки.

"Самострелами" называли целый самопальных устройств — от простенького рябинострела, который делался из лампочного патрона, напальчника и изоленты, до сложной "воздушки" из велосипедного насоса — для которой нужно было вытачивать из дерева ложе с прикладом. Распространенным конструкцией был также девайс, изготавливаемый из старой клюшки — к куску клюшки примерно 50 см длиной прикреплялась резинка-"моделька" и проволочный курок, и с помощью этой резинки самострел пулял скобочками из алюминиевой проволоки — иногда на 50 метров и дальше.

Спичкострел был распространён в школах — он был маленький, его было легко спрятать от учителей, и изготавливался он тоже чаще всего в школе, на большой перемене. Делался спичкострел так — советская деревянная прищепка разбиралась, несколько иначе складывалась и склеивалась (либо связывалась нитками/изолентой). Перед склеиванием в прищепке нужно было вырезать паз для пружины и продольную канавку для установки спичек, после чего с помощью установленной особым образом пружины можно было стрелять.

Заряжали спичкострел всем подряд — чаще всего (как это можно было понять из названия) это были спички. Часто эти спички затачивали, а иногда перед выстрелом и поджигали — так что можете сами представить, какой опасной могла быть эта безобидная на вид игрушка.

6. Кинескопы и конденсаторы.

Отдельной строкой нужно сказать про всякие радиодетали — дети доставали их на свалках из старых телевизоров и проигрывателей, после чего вытворяли с ними разные опасные вещи. Кинескоп просто разбивали (он громко хлопал) либо клали в костёр. Туда же шли и радиолампы — их либо кидали в огонь, либо просто "хлопали" где-нибудь в подъезде, чтобы было погромче.

Конденсаторы тоже хорошо взрывались в огне, а особенно советской детворой ценились прямоугольные коричневые конденсаторы из проигрывателей — с помощью двух проводков его можно было зарядить в розетке, после чего "разрядить" об руку товарища или девочки, подкравшись сзади — конденсатор выдавал, кажется, вольт 25, что было довольно чувствительно. Никогда так не делайте!

7. Карбид, селитра и шифер.

Это, пожалуй, самые опасные советские игрушки из всех. Карбид в большом количестве можно было найти в любом дворе после работ по газосварке — практически всегда советские рабочие оставляли куски карбида, не задумываясь о последствиях. При соединении с водой карбид начинает сильно нагреваться и плавиться, выделяя в большом количестве ацетилен — если карбид с водой поместить в замкнутую ёмкость, то будет взрыв. Лично я в детстве много раз наблюдал, как во дворе взрывают "карбидовые бомбочки" и до сих пор удивляюсь, как при этом никого не убило.

Из селитры делали всякие ракеты с непредсказуемой траекторией полёта — они были намного опаснее современных ракет-петард с оперением и более-менее предсказуемым поведением. А шифер просто бросали в костёр и разбегались потом в разные стороны — он начинал там трещать и стрелять обломками в разные стороны.

Фото: avito.ru | youtube.com

Вот такие убойные детские игрушки были в СССР. А вы баловались чем-то подобным? Есть какие-то интересные воспоминания?

Напишите в комментариях, интересно)

Источник Facebook и Livejournal.