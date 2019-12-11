Так, друзья — сегодня будет интересный пост с разбором одного старого фильма, в котором показана стандартная советская жизнь. Как вы знаете — фанаты СССР любят рассказывать сказки о "великом и могучем сесесере, который развалил проклятый Горбачёв". Когда таким фанатам совка говоришь, что дефицит, очереди и убогий ассортимент продуктов был в совке всегда — то они тут же вскрикивают, что проблемы в СССР начались только в Перестройку, а до этого была тишь да гладь да божья благодать.

Это ни что иное, как типичное советское враньё — проблемы подобного рода в совке были всегда, что время от времени проскакивало в фильмах. Однажды я уже рассказывал про ассортимент советских магазинов серомидесятых годов, а сегодня покажу вам, как выглядел СССР в пятидесятые годы. Интригу ситуации придаёт то, что именно этот период советской истории фанаты совка называют "золотым веком" и на каждом углу кричат про "СССР, который мы потеряли", пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Фильм, который я разберу сегодня — называется "Новоселье Олега Попова". Это небольшая короткометражка, снятая в 1960-м году — в ней рассказывается о получении известным клоуном Олегом Поповым нового жилья, и фактически очень точно показаны реалии совковой жизни пятидесятых годов — даже известный артист "получает" не огромную бесплатную пятикомнатную квартиру (о которых лгут фанаты совка), а жалкую комнату в коммуналке на общей кухне. Для того, чтобы отпраздновать новоселье — Олег душится в длиннющих очередях за продуктами, а из-за невозможности вбиться в переполненный совковый транспорт — везёт домой продукты на трёхколёсном велосипеде...

Новости Пять мифов о советском образовании

В общем, обо всём по порядку — сегодня разбираю убогий совок, показанный в фильме 1960 года.

02. Фильм "Новоселье Олега Попова" — короткометражный, идёт всего 24 минуты, одним из авторов сценария был сам Олег Попов. Начинается фильм бодренькими титрами с весёлой музыкой. Вообще, живя в СССР — нельзя было относиться ко всему происходящему без юмора, иначе совсем свихнуться можно было. Такое горькое осознание действительности называлось в СССР "сатира".

02. Начинается фильм с советски-позитивных нот — рассказывают про весну и новоселья. "Стоят невестами сады, а сколько сколько новоселий справляют люди в эти дни". Прошла весна, настало лето — спасибо Партии за это.

Новости Запрещенные фото серой советской жизни

03. Дальше нам показывают главного героя фильма — клоуна Олега Попова, который празднует новоселье и готовиться встречать гостей, бегая по городу за продуктами. Первое, что делает Олег, забежав в магазин с огромной плетёной корзиной в руках — это становится в очередь. О чём Олег говорит с людьми в очереди — неизвестно (кино немое, только с музыкой и текстом от автора), но вероятнее всего он спрашивает "что дают" — привычка, выработавшаяся у совковых граждан уже в пятидесятые годы.

04. Очередь медленно двигается, Олега периодически дёргают соседи по очереди и говорят, видимо, что-то вроде "вас тут не стояло!". Как видите, все эти совковые штучки существовали уже в пятидесятые годы и вовсе не были насланы американцами во времена Перестройки — в восьмидесятые годы про это просто стали открыто писать в газетах.

Новости Разоблачение главных мифов про СССР

05. Выбив чеки в кассе, Олег снова попадает в новую очередь и никак не может пробиться к прилавку для получения продуктов. А ещё обратите внимание на сам ассортимент! Ой, а что это тут у нас? Где же все эти горы бесплатной осетрины первой свежести и сотни ГОСТовских сортов колбас, о которых так любят вещать из каждого утюга фанаты совка? Где всё это великолепие со сталинского стола народу? На прилавках — всё те же тоскливые консервы, что и в восьмидесятые годы.

06. Чтобы получить продукты, не потеряв при этом полдня, Олегу приходится буквально по головам добраться до прилавка и "воспользоваться своим обаянием", очаровав продавщиц. Обратите внимание на всё те же тоскливые горки консервов в кадре — вы небось думали, что они появились только в восьмидесятые? Они были уже тогда — причём не только в СССР, но и в других странах соцлагеря.

Новости Как большевики организовали Голодомор

07. Заполучив с боем и находчивостью продукты, Олег пытается поскорее привезти их домой — но сталкивается с убогим и переполненным совковым транспортом. Страна, делающая ракеты и готовящаяся вот-вот выстрелить человеком в космос, не могла решить транспортную проблему даже в столице — на автобус стоит огромная очередь, и буквально каждый автобус уходит переполненным. А зато ракеты!

08. Олег помогает зайти в автобус какой-то бабушке, но сам влезть в переполненный салон уже не может. Кроме того — он чуть не лишается корзины со всеми покупками — водитель просто зажал её дверями и чуть не уехал. Совковые транспортые водятлы — отдельная тема и отдельный хамский типаж, никогда не смотрящий в зеркало заднего вида. Я знаю можество историй о том, как совковый водятел зажал кого-то дверями да так и поехал — к примеру в Минске так водятел троллейбуса убил человека...

09. Олег Попов пробует решить проблему доставки продуктов другими способами, но везде терпит фейл — такси оказываются "уже занятыми", и оттуда его попросту выбрасывают вместе со всем майном. Сами ситуации немного утрированы, но очень верно передана главная мысль — для решения каких-то жизненных вопросов, пусть даже самых мелких, советский человек претерпевал ежедневные унижения, и привыкал к ним настолько, что начинал считать их нормой.

10. В итоге Олег доставляет продукты домой на трёхколёсном велосипеде — одолжив его у мальчишки и везя продукты в зубах. Юмор, который был бы совершенно непонятен "тупым американцам" — там уже к 1940-м годам большинство семей имели личные автомобили — зато такой юмор хорошо понятен всем совкам. Кстати, если вы обратите внимание — самый классный юмор в СССР это был тот, в котором высмеивались реалии убогой совковой действительности. Зрители радовались тому, что авторы посмели это показать.

11. В конце-концов Олег оказывается у себя дома в новой квартире и приносит продукты на кухню. Совковая кухня достойна отдельного упоминания — никакого кухонного гарнитура попросту нет, все предметы раскиданы отдельно — хотя в развитых странах уже несколько десятилетий существовали встроенные кухни. В самом центре кухни стоит корыто.

12. Но ладно, то такое, зато сама кухня немаленькая. Но только мы у спеваем порадоваться за Олега, который получил новую квартиру с такой большой кухней — как туда моментально впирается какая-то тётка, которую закадровый голос называет "милая соседка". Оказывается, великий и могучий СССР "дал" артисту Олегу Попову не бесплатную семикомнатную квартиру, а говённую комнату в коммуналке. Вот так новоселье!

13. В процессе приготовления ужина Олег претерпевает всяческие приключения, перепутав соседскую кастрюлю со своей. Закадровый голос радостно выступает — "что вы делаете, Олег, ваша кастрюля справа, ой что будет, что будет!". Юмор, понятный только совкам, выросшим в убогих коммуналках.

14. Пару слов нужно сказать и о качественных и натуральных совковых продуктах, которые попадаются в кадре. Помимо консервов, Олег купил ещё какое-то мясо, которое годится только в мясорубку — по сути так оно и было в СССР, нормального мяса было не достать даже в то время. Лук для котлет Олег режет тупым совковым ножом для намазывания масла.

15. Закончив с готовкой — Олег решает принять ванну, но вот собственно ванны в совковой коммуналке-то и нет — Олегу приходится мыться сидя в корыте в той же кухне. Во время такого мытья можно напевать песню совковых космонавтов, ведь СССР — это великая космическая держава! Запустили в космос спутник недавно. Утёрли нос пиндосам.

16. Во время застолья происходит ещё один казус — оказывается, что Олег перепутал кастрюли — свою и "милой соседки", и подал к столу вместо своего супа её варёные носки. В этой ситуации интересно вот что — в тех же США у людей уже в 1920-30-е годы были стиральные машины, а совки вплоть до распада СССР стирали бельё в ваннах/корытах и ставили на плиту "выварки" для белья. Убогий советский быт как он есть.

17. На новоселье к Олегу, помимо друзей, припираются также какие-то бесцеремонные алкаши из числа "милых соседей" — тоже чисто совковые реалии, связанные с отсутствием в советской жизни понятия "приватности" как такового. Что значит не хочешь видеть соседей? Ты что против народа? А может ты бендера? Родину не любишь гад? Так и жили...

В качестве послесловия хочется сказать вот что. Даже в таких коротких короткометражках можно хорошо разглядеть реалии совковой жизни тех лет — советские люди жили в перенаселенных коммуналках, не имели собственных автомобилей, каждый день сталкивались с очередями везде и всюду, а также питались достаточно плохими продуктами.

И эти реалии не скроют никакие россказни о "Золотом веке СССР", который якобы был в пятидесятые годы. Никакого "Золотого века СССР" нет. И никогда не было.

Напишите в комментах, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!