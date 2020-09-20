Так, друзья — сегодня будет интересный и давно запланированный мной пост про совковые пословицы и поговорки, которые отлично описывали реалии жизни в СССР. Надо сказать, что некоторые из этих пословиц появились ещё до советских времён, но особенную популярность обрели именно в СССР — так как идеально передавали всю суть тех или иных аспектов советской жизни, – пишет Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Что интересно, фанаты СССР любят рассказывать о "великой и могучей стране с ракетами и лучшим в мире мороженым" — но вот такие пословицы и поговорки как нельзя лучше передают истинные реалии жизни в совке — обществе с весьма бедными гражданами, которые уже даже не мечтают жить хорошо и разучились работать. Про всё это я вам расскажу и наглядно покажу в сегодняшнем посте.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про убогие советские пословицы и поговорки.

1. "Деньги не главное".

Самая пошлая совковая пословица, которую и сейчас то там то сям можно услыхать от старых совков. Смысл пословицы в том, что деньги — якобы не главное в жизни, не нужно стремиться их зарабатывать и не нужно стремиться к финансовой независимости от государства — лучше тихо мечтать о бесплатном Коммунизме.

Этот страх денег и вообще любого благосостояния всячески прививался в СССР в качестве нормы — делалось это потому, что совковому государству были нужны бедные и зависимые люди, которыми легко манипулировать. Не хочешь фальсифицировать протоколы? А мы тебя уволим, останешься без средств к существованию. Не хочешь ходить на первомайскую демонстрацию? Выкинем с работы, умрёшь с голоду. На таком шантаже и была построена вся совковая система, для которой богатый и независимый человек был опаснее солдата НАТО — просто потому, что он давно послал бы такое государство куда подальше.

На самом деле деньги — это обычный ресурс, который освобождает в жизни человека множество свободного времени для занятия любыми другими делами, не связанными с поиском хлебом насущного — но для идейных совков деньги являются чем-то страшным — потому что всю жизнь пропаганда пугала их россказнями про "злых богачей" и прочем подобным.

2. "Жили бедно зато честно".

Ещё одна чисто совковая поговорка, касающаяся благосостояния. В ней хорошо проступает один ложный тезис совковой пропаганды — якобы все бедняки очень честные и вообще молодцы, а все богачи — злые, и думают только о том, как бы ещё больше захапать денег. Все годы существования СССР пропаганда отрабатывала этот тезис — показывая бедняцкие общества как общины честных и красивых людей, а богачей рисовала жирными либо тощими и старыми, страшными и вообще противными.

На самом деле в жизни всё происходит с точностью до наоборот — это бедняцкие общества являются наиболее маргинальными и крысиными, где каждый старается урвать у другого кусок и прихватить то, что плохо лежит — именно потому, что иначе не выжить. И наоборот — люди в богатых и самодостаточных обществах являются филантропами и думают, как бы помочь другим.

Вы сами можете легко видеть это на примерах разных стран — обычно наиболее бедные страны являются маргиналами на мировой арене, выступают с безумными идеями покорения мира, а внутри этих стран существует крысиное общество нищих, в котором все друг друга ненавидят. А богатые страны (вроде стран Скандинавии) являются наиболее добрыми и счастливыми.

3. "В тесноте да не в обиде".

Эта поговорка стала модной особенно в относительно поздний период существования СССР — когда начали массово строиться "бесплатные" хрущёвки и брежневки, которые с одной стороны считались вроде как отдельным жильём, но с другой стороны — жильё это было действительно тесным и маленьким.

Кстати, эта поговорка была бы совершенно непонятна среднестатистическому жителю США — там семья среднего достатка (подчеркну — не богачей, а именно среднего достатка) обычно имеет свой дом с множеством комнат, где есть не просто отдельная детская — а отдельная комната есть у каждого ребёнка. Ещё есть спальня родителей, гостиная, столовая, часто есть рабочий кабинет отца и так далее. Что такое "в тесноте да не в обиде" американцам будет попросту непонятно.

А что было в СССР? Среднестатистическая советская семья "среднего класса" как правило ютилась в панельной "двушке", которая во всём развитом мире вообще считается однокомнатной (one bedroom) квартирой. В комнате, гордо именуемой "залом" (метров 16 квадратных) на раскладных диванах спали родители, а в меньшей комнате стояли кровати детей и бабушек/дедушек. В квартире была ещё маленькая прихожая и микроскопическая кухня — вот как выглядело типичное жильё советского "среднего класса".

В общем, в "великом и могучем СССР" суть этой поговорки была понятна так сказать на практике.

4. "Работа не волк, в лес не убежит".

Старинная поговорка, которая стала особенно популярной в СССР, работа в котором строилась по принципу "мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что платят нам зарплату". Чтобы понять весь смысл этой поговорки в СССР, нужно понять, как вообще работала система трудоустройства в совке.

В СССР считалось, что безработица — это очень плохо, и поэтому всех (вообще всех) людей старались пристроить на какую-нибудь "работу", вся суть которой часто заключалась в переносе скрепок из кабинета в кабинет. В СССР существовало огромное количество неэффективных НИИ и госпредприятий с тысячами должностей, от сокращения которых не поменялось бы ровным счётом ничего — нечто вроде "начальник отдела кадров бухгалтерской статистики" и прочее подобное. Эти люди занимались форменной ерундой и зря проедали свои (пусть и мизерные) зарплаты — но зато считалось, что безработицы в стране нет.

Те, кто работал в подобных совковых учреждениях, привыкли задачу, которая решается за час, растягивать на неделю — в остальное время они гоняли чаи, слонялись по коридорам, играли в бильярд и занимались прочими вещами, не имеющими отношения к работе. Вот там и окрепла эта самая поговорка "работа не волк, в лес не убежит".

Кстати, если вы сейчас наймёте такого совка на работу — то он сильно удивиться, что оказывается у вас нужно работать, а не бить лынды, и нужно что-то делать быстро и эффективно. Увольняются такие совки часто со словами "эх и хорошо было в СССР" и "Сталина на вас нет!".

5. "Не жили богато — нечего и начинать".

И закончу свой сегодняшний обзор я последней совковой поговоркой, которая касается выученной беспомощности — которой всячески учили советские фильмы и прочая совковая пропаганда. Жизнь в СССР была подчинена страшному закону — люди жили бедно, получали среднюю зарплату в 120 рублей, которой хватало только лишь "на поддержание штанов", могли раз в год купить шкаф в спальню и женские сапоги, всё остальное время считая копейки "от зарплаты до зарплаты". Фанаты СССР называют такую жизнь "стабильностью". Мне она кажется адом, из которого нет выхода.

Что самое страшное — советская пропаганда подавала такую жизнь как норму и навязывала людям мысль о том, что так будет всегда. Не сопротивляйтесь, живите на 120 рублей, не смотрите как живут люди в развитых странах — вы этого не получите никогда! Смиритесь. Не жили богато — нечего и начинать.

В 1991 году совок развалился — и, словно солнце над руинами замка Кащея, над бывшими советскими гражданами взошло множество возможностей изменить свою жизнь. Кто-то воспользовался этой возможностью и начал своё дело, открыл свой бизнес и стал независимой от государства личностью. А кто-то продолжил бормотать себе под нос советские пословицы и поговорки...

Такие дела.

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