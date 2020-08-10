Убийство Старицкого: подозреваемого Кожару оставили под стражей

Суд оставил под стражей подозреваемого Кожару (фото: Zaxid.net).
В понедельник, 10 августа, Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда, отметив, что по делу экс-министра продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 августа 2020 года с возможностью внесения залога в размере более 14 млн грн.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара внес залог в деле об убийстве в своем доме медиаменеджера Сергея Старицкого;
после этого Кожара появился на одном из украинских телеканалов и заговорил о Майдане и якобы влиянии на него США.