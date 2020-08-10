Убийство Старицкого: подозреваемого Кожару оставили под стражей

В понедельник, 10 августа, Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского апелляционного суда, отметив, что по делу экс-министра продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 августа 2020 года с возможностью внесения залога в размере более 14 млн грн.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

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