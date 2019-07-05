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"Убегал от журналистки!" Разумков нарушил ПДД: момент попал на видео

3.8тЧитать материал на украинском

Лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова поймали на нарушении правил дорожного движения.

Так, блогер Константин Андриюк в Facebook обратил внимание, как во время общения с журналисткой "Схем" член команды президента Владимира Зеленского перешел дорогу в неустановленном месте.

"Но самое смешное, что реально в 10 метрах там есть светофор. Ну видишь ты, что тебя снимают телекамеры. Ну понимаешь, что тебя покажут на всю страну. Ну перейди ты ту дорогу в разрешенном месте. Покажи всем и своим же избирателям, что ты законопослушный гражданин", - возмутился он.

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"Это же полторы минуты. Ему же очевидно судьбу страны надо решать. А тут еще от надоедливых вопросов журналистки надо бежать. И после этого мы хотим требовать у наших пешеходов и водителей, чтобы они уважали ПДД? И кого мы им в пример будем ставить?" - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Зеленского из "Квартала" попался на нарушении ПДД. За это он был оштрафован сотрудниками полиции.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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