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У Зеленского появится мощный орган против России: раскрыты первые детали

8.5т Читать материал на украинском

Команда президента Владимира Зеленского создаст в Украине мощный медиа-регулятор. Новый орган будет противостоять информационной агрессии России.

Об этом сообщил в эфире ObozTV политический советник президента Украины, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Никита Потураев.

"В сроках я бы не хотел эту информацию разглашать. Скажу только, что мы точно не будем с этим затягивать", – отметил он.

Потураев подчеркнул, что не может подробно рассказать о существующих планах, чтобы не дать возможности оппонентам "заранее подготовиться".

Однако некоторыми деталями он все-таки поделился.

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Советник Зеленского напомнил, что уже заявлял о необходимости введения механизмов экономического и финансового мониторинга СМИ.

"Мы считаем, что это должна быть зона компетенции нового медиа-регулятора, который должен появиться в результате медиа-реформы", – заявил он.

"У нас устаревшие органы – что Нацсовет, что Госкомтелерадио – и мы хотим создать новый, мощный, независимый от власти медиа-регулятор, который бы стоял на страже наших национальных интересов в медиа", – объяснил Потураев.

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По его словам, рабочее название нового ведомства – Национальный совет по вопросам СМИ.

"Это должен быть новый регулятор с новыми полномочиями. Такими, чтобы у нас не пострадала свобода слова и независимые медиа. Но все-таки, чтобы были механизмы адекватного ответа на вторжение в наше теле- и радиопространство", – рассказал политик.

Например, предположил он, новый совет сможет на практике, а не в теории прекращать действие лицензий на вещание.

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Также Потураев не исключил возможности введения в СМИ "временных администраций", как делается в банковском секторе.

"Мы обсуждаем все существующие практики. И в других сферах, не только медиа. Конечно, мы будем это обсуждать с медиа-общественностью. Это пройдет полный цикл публичных обсуждений всеми заинтересованными сторонами", – заверил кандидат в нардепы.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Никита Потураев сообщал о планах новой власти упразднить Министерство информационной политики. По его словам, это ведомство нужно "перезагрузить в ноль".

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Телемост с Россией российская пропаганда
Персоны
Владимир Зеленский Никита Потураев
Место
Украина
Теги
пропаганда СМИ российские телеканалы Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радовещания
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Значит, когда в Союзе глушили "голоса" вы орали, ну или шептали "Сатрапы!" В Кровавом Мордоре значит свободой слова тоже не пахнет, хотя ваши же трюханы с ковтунами имеют возможность вещать на государственных российских каналах каждый день. А когда у президента появляется возможность отбирать лицензию у любого канала, в эфире которого скажут нечто, что не понравится самому Великому Президенту всея Украины - нepaбам это нормально! И даже хорошо!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
До чего докатилась Украина! Медиа-гecтaпо создает новый президент. Несчастная страна. Не дай Бог родиться украинцем.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Вы бы не против России старались, а для Украины, для того же Донбасса например. Там ведь заблокированы украинские медиа, вот и сделайте чтобы голос Украины туда проникал, глядишь и сепаратистов меньше станет.
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