У Зеленского показали мотивационное видео о Хмельниччине и пообещали грандиозные изменения

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Хмельницкой области и показал видео оттуда.

Соответствующий мотивирующий ролик опубликовали на официальной странице главы государства в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Постараемся сделать все, чтобы вскоре можно было сказать – успех Хмельницкой области мотивирует Украину и прославляет ее", – говорится в посте.

Так, на видео видно, как Зеленский осмотрел процесс обновления дорог на территории области, побывал в местных учебных заведениях, а также на территории Хмельницкой атомной электростанции в городе Нетешин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в маске во время рабочей поездки в Днепр вошел в McDonald's.

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