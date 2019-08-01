У Зеленского хотят "перекроить" Украину: к чему готовиться

В президентской партии "Слуга народа" решили заняться децентрализацией, которая предусматривает усиление полномочий местной власти и практически нивелирует роль областных городских администраций.

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Главное:

В партии "Слуга народа" создана рабочая группа по наработке проекта последующего этапа децентрализации.

В Украине могут заменить областные государственные администрации на префектуры.

Планируется сокращение районов с 490 до 100 путем их объединения.

Префектуры вместо ОГА

В партии "Слуга народа" создали группу, которая займется реформой децентрализации. По словам главы предвыборного штаба президентской партии Александр Корниенко, реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли государственных администраций и замену их на префектуры.

Александр Корниенко "Радио Свобода"

"Префекты будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", – сказал Корниенко.

Именно поэтому децентрализация от ЗЕ-партии предполагает объединение некоторых районов в Украине – из 490 планируется оставить только 100.

Корниенко уверен, что группа сумеет наработать необходимый проект, а депутаты Верховной Рады проголосуют за него конституционным большинством (более 300 голосов).

Больше подробностей в президентской партии пока не рассказывают.

Идея не новая

Первые этапы децентрализации в Украине начались еще в 2014 году. Центральная власть предложила усилить местное самоуправление и передать "на места" максимальное количество полномочий и ресурсов. Изменить положения об административно-территориальном устройстве и создать объединенные территориальные общины (ОТГ), а в перспективе внедрить институт префектов.

За этот период Украине появилось 876 ОТГ, а доходы местных бюджетов выросли с 68 млрд грн. в 2014 году до 234 млрд грн. в 2018 году, а ожидаемый в 2019 году рост составит около 291 млрд грн.

В январе 2019 года правительство Владимира Гройсмана представило проект второго этапа децентрализации на 2019-2021 гг. Среди новых задач – утвердить новую территориальную основу страны – 100 дееспособных районов и 1600-1800 дееспособных общин; закрепить финансовую самодостаточность местного самоуправления; сформировать эффективную систему управления; упорядочить систему государственного контроля, а также избежать дублирования функций.

Владимир Гройсман AFP

Этот проект также рассматривается со стороны партии "Слуга народа", но вряд ли он останется в том варианте, в котором его представили в Кабмине.

А вот как может выглядеть институт префектов в Украине, можно представить благодаря законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, инициатором котором был пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Согласно проекту, префекты будут иметь следующие полномочия:

осуществление надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления;

координация деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов Украины;

обеспечение выполнения государственных программ;

направление и организация деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и обеспечения их взаимодействия с органами местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения, чрезвычайной экологической ситуации;

осуществление других полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.

В законопроекте отдельно прописали и надзорную функцию префекта, согласно которой он имеет право приостанавливать действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.

Префекты будут назначаться в такой же способ, как и главы ОГА – указом президента по представлению Кабинета министров.

Петр Порошенко "Украинская правда"

Префекты и районы

По словам народного депутата 8-го созыва от партии БПП и члена комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Александра Дехтярчука, введение института префектов является действительно необходимым, но одновременно с этим к определению полномочий самых префектов нужно отнестись очень ответственно.

"Органы местного самоуправления не без основания опасаются, что введение префектов может включать в себя элементы контроля и вмешательства в их непосредственную деятельность. И сейчас этот вопрос остается открытым, и насколько оно будет демократически рассматриваться пока неизвестно", – объясняет политик в комментарии OBOZREVATEL.

А вот объединенные районы, по мнению нардепа, будут создавать определенные неудобства для местных жителей.

"Я не сторонник такой идеи, по моему мнению, объединенной общине не требуется для взаимодействия с высоким уровнем административного устройства посредник – "район", это лишний элемент. По моему мнению, должны быть мощные ОТО – 10-12 тыс. человек, а за ними область, то есть регион", – говорит он.

Дехтярчук объясняет, что сейчас функции районных советов достаточно малы, и нет никаких оснований содержать из государственного бюджета эти образования, даже если их станет в несколько раз меньше.

"Я предлагаю так, сначала по всей стране нужно завершить процесс образования ОТГ, после того вводить префектов, но не создавать районы", – считает политик.

Еще один член комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Елена Ледовских, объясняет, что процесс децентрализации достаточно сложный и не делается одним взмахом руки.

"Это очень сложный процесс, который начинался еще с 2005 года, когда были начаты первые шаги в административно-территориальной реформе, они были не удачными и не зашли в Украине. И сейчас все зависит от того, насколько правильно это сделают, потому что территориально-административная реформа в первую очередь связана с людьми", – сказала она OBOZREVATEL.

Как говорит народный депутат, сейчас реформа уже внедрена, и она движется, единственное, что ни в коем случае нельзя делать, так это проводить внеочередные местные выборы, до того, как в Украине не завершится процесс создания ОТГ.

Дехтярчук подтверждает, что это поставит точку на втором этапе децентрализации.

"Нельзя, чтобы полстраны избирало своих председателей еще по постсоветскому варианту, а другая половина выбирала по-европейски. Логики в проведении внеочередных местных выборов нет, сохраняя при этом районные или сельские советы и госадминистрации", – сказал он.

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