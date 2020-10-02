У СБУшника на Харьковщине нашли арсенал оружия и наркотики. Фото

У сотрудника харьковского управления СБУ нашли автомат, боеприпасы, гранаты и амфетамин, которые хранились незаконно.

Я сообщила пресс-служба ГБР, следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, сообщили о подозрении сотруднику. В частности, по данным предварительного расследования, подозреваемый без разрешений хранил дома автомат "АКС-74", более 3000 патронов калибра 5.45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия. Кроме того, во время санкционированного обыска в его доме обнаружили психотропное вещество – амфетамин общей массой более 12 граммов.

"Сотрудник СБУ подозревается в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения и в приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет ", – сообщили в ГБР.

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