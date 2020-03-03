Офис генпрокурора закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина при помощи тепловизора.

Об этом в Telegram написал глава набсовета "Укрзалізниці", нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко. Он рассказал, что в деле было допрошено 700 свидетелей, проведено около 10 следственных экспериментов и столько же судебных экспертиз. Оказалось, что еще в конце 2015 года было установлено, что при помощи тепловизора невозможно заметить людей, которые находятся в кабинете генерального прокурора.

"Тогда же в конце 2015 года было доказано, что с места совершения выстрела невозможно увидеть людей в кабинете генерального прокурора.

Виктор Шокин Радио Свобода

"С 2017 года в деле не происходило ничего. В мае 2019-го, после активизации адвоката Трампа Руди Джулиани на украинском направлении, адвокаты Шокина приобщили к делу распечатки из интернета о давлении Джо Байдена на Петра Порошенко с целью его отставки", – написал Лещенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин должен был покинуть свою должность, чтобы "Украина выжила".

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