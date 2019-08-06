"У нас холера будет!" Крым взбунтовался из-за канализации в море

На курорте Феодосия оккупированного Крыма забили тревогу из-за катастрофической ситуации с морем. Оккупационные власти не закрывают пляжи города, несмотря на массовый слив в воду нечистот.

Об этом пишет издание "Примечания". В море у Феодосии зашкаливает содержание колиформных бактерий.

"Несмотря на постановления, пляж полный, люди купаются, море воняет, нет ни одной вывески, что он закрыт. С такими темпами скоро у нас будет холера", – сообщил представитель инициативной группы горожан Денис Волков.

Оккупационные власти тем временем заявляют, что в регионе закрыты два пляжа — в Феодосии и Коктебеле.

Стоки в Крыму Примечания

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на видео из космоса показали, как красивые пляжи Крыма тонут в фекалиях.

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