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"У нас холера будет!" Крым взбунтовался из-за канализации в море

2.2т Читать материал на украинском

На курорте Феодосия оккупированного Крыма забили тревогу из-за катастрофической ситуации с морем. Оккупационные власти не закрывают пляжи города, несмотря на массовый слив в воду нечистот.

Об этом пишет издание "Примечания". В море у Феодосии зашкаливает содержание колиформных бактерий.

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"Несмотря на постановления, пляж полный, люди купаются, море воняет, нет ни одной вывески, что он закрыт. С такими темпами скоро у нас будет холера", – сообщил представитель инициативной группы горожан Денис Волков.

Оккупационные власти тем временем заявляют, что в регионе закрыты два пляжа — в Феодосии и Коктебеле.

Стоки в Крыму

Стоки в Крыму

Примечания

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на видео из космоса показали, как красивые пляжи Крыма тонут в фекалиях.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Холера у предателей?ЭТО ПРЕКРАСНО))))))))))))
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Putin Serjio
Putin Serjio
Как это полный пляж? Укроэксперды убедительно доказали, что отдыхающих нет
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Semenov Igor
Semenov Igor
Интересно, а 10 лет назад или 20 лет назад - куда все это сливалось? Можно подумать, что до 2014 года все это сливалось в некие подземные хранилища, а вот пришли "оккупанты" и все это стали сливать в Черное море, какие они плохие.... гадкие и невоспитанные. Что же Украина за все это время, начиная с конца 50-х годов, не построила очистные сооружения? Ах, да, всобственном дерье купаться можно, а как Крым стал российским, так в дерьме оккупантов и "изменников родины" купаться нельзя.... и надо бить такими статьями тревогу. Классно! Лучше бы эта статья рассказала сколько денег Украина вложила в Крым с 1091 года по 2014 год и сколько Россия вложила в Крым с 2014 года по 2018 год, было бы интересней. Ах, да, еще и отдыхающие в Крыму - их же там нет, курортный сезон провален.... читайте: "По состоянию на 1 августа Крым посетили более 4 млн туристов, что на 11% больше показателей 2018 года, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. «Количество туристов, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти. По состоянию на 1 августа у нас уже более 4 млн туристов. Сохраняется тенденция в 11% прироста по отношению к прошлому году, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю», – передает РИА «Новости» слова Волченко. Он отметил также высокий уровень загрузки в коллективных средствах размещения. «В некоторых регионах – более 90%. В основном порядка 80%. В прошлом году подобные цифры в некоторых случаях были так и не достигнуты, а у некоторых – достигнуты позже, в середине августа», – добавил он. Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году власти Крыма планируют решить вопрос о создании на территории полуострова горнолыжного курорта.":
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