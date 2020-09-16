СМИ сообщили об инсульте у Кернеса на фоне COVID-19, пресс-секретарь отреагировала

У мэра Харькова Геннадия Кернеса, по данным СМИ, якобы случился инсульт на фоне коронавируса.

Такую информацию, ссылаясь на источники в близком окружении политика, 16 сентября распространило издание ZN.UA. Пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская в комментарии изданию "Гордон" не опровергла и не подтвердила заявление.

"Состояние здоровья и диагноз – это личная информация и врачебная тайна", – сказала она.

Журналисты писали, что инсульт якобы произошел несколько дней назад и вызвал нарушение речи "и не только".

Кернеса якобы пытались экстренно перевезти на лечение в Германию или Израиль, но ни одна из стран не согласилась принять больного из-за его инфицирования.

Отмечается, что директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко рассказывал, что 14 сентября говорил с Кернесом.

Мэр Харькова "очень много и очень громко смеялся" над сообщениями в СМИ о том, что он "в коме", заявил Сидоренко.

ZN.UA в свою очередь утверждает, что в горсовете "тщательно оберегают и скрывают" информацию о состоянии здоровья мэра.

"Там растеряны не только по-человечески, но и политически – все произошло в канун местных выборов, на которых Геннадий Кернес выглядел безальтернативным кандидатом и победителем", – заявлялось в статье.

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