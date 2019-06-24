ПЦУ "ударила" по Филарету: нардеп сказал, как он ответит

Решение Синода Православной церкви Украины относительно почетного патриарха Филарета вполне адекватное, но слишком мягкое.

"Этого мало. Следовало бы ему вообще запретить священнодействие", – заявил в комментарии OBOZREVATEL президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Виктор Еленский.

"Я считаю это решение абсолютно адекватным. Если брать формальную сторону вопроса, то во всех православных церквях предстоятель церкви является и епископом столицы. С самого начала митрополит Епифаний должен был бы управлять Киевской епархией. Но, учитывая отношение епископата ПЦУ к Филарету, они предоставили ему такие права", – заметил он.

Патриарх Филарет во время богослужения Ukrainian news platform

Как убежден Еленский, лишить Филарета права управления Киевской епархией следовало бы сразу же после первого факта злоупотребления, когда тот "начал запрещать кого-то в служение, как только он начал наступление на некоторых священников".

"К любому архиерею были бы применены более жесткие меры. Но священноначалие ПЦУ не хочет идти на такие шаги", – заметил Еленский.

Он предположил, что Филарет воспользуется своим правом епископа высвячивать новых священников и епископов. Как убежден нардеп, Синоду ПЦУ следовало лишить его такого права.

По прогнозам Еленского, Филарет не примет решение последнего Синода, как не принял и предыдущие. "Он продолжит свою деятельность, и не следует думать, что он будет следовать какой-то церковной дисциплине. Конечно, не следует преувеличивать значение Филарета, но ясно, что ничего хорошего от него ожидать не следует", – сказал нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, 24 июня состоялся Синод ПЦУ, который принял решение о лишении почетного патриарха Филарета права управления Киевской епархией, а также и контроля над местными храмами и монастырями.

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