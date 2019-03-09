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"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

6.1тЧитать материал на украинском

Американский фотожурналист Росс Тейлор создал проект, раскрывающий тему отношений людей с домашними животным.

Серию фото он назвал "Последние мгновения". Все фото посвящены трагическим эпизодам расставания хозяев с их смертельно больными питомцами, передает "Лайф".

Тейлор отметил, что все кадры сделаны с разрешения героев и в присутствии опытных врачей.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Дарси Джонс (слева) и ее собака Элли в хосписе для смертельно больных домашних животных. У Элли нашли рак.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Ли Зан целует своего пса по кличке Спенсер спустя несколько секунд после его смерти. Собаку усыпили по медицинским показаниям.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Джульет Рубио лежит рядом со своим питомцем Динго за мгновение до того, как его усыпят. "Я люблю тебя", – повторял она снова и снова.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Доктор Дани Маквети держит отпечаток лапы Азии, который она сделала по просьбе хозяев сразу после смерти собаки.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

"Что я делаю?" – сокрушался Дэвид Томпсон перед тем, как усыпить своего пса Спартанца.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Дженнифер Хох склонилась над своей кошкой Шэдоу, умирающей от рака. "Ты мой ангел", – шептала Дженнифер на ухо.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Олеся Лыкови кричит от отчаяния, узнав, что ее пес Сэм скончался.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Венди Лер в последний раз обнимает свою собаку по кличке Мимоза незадолго до эвтаназии.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Ребекка Кэссити не может сдержать слез, держа на коленях свою умирающую собачку Коко.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Киара Манрике через несколько минут после смерти ее любимого пса Спарки. "Я старалась изо всех сил, но его нельзя было спасти", – рассказывала она.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Собака по кличке Элли смотрит на доктора Эрику Унц, которая пришла усыпить ее.

"Ты - мой ангел": собраны трагические эпизоды прощания людей со своими домашними любимцами. Трогательные фото

Росс Тейлор

Маркита Лейбе оплакивает свою собаку Дейзи. Пару минут назад ее усыпили.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы топ-10 звездных собак Украины.

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Место
США
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Я не знаю,зачем такие моменты запечатлевать...... Мой кот,дождался меня с работы,хо тя мучался,и умер сл мной в обнимку.... Это нездорово делать хайп,на смерти своих близких.
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