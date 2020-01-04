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4 января • обновлено в 11:18
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Туман и гололед: украинских водителей предупредили об опасности

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В Закарпатской и Днепропетровской областях Украины 4 января на дорогах образовалась опасная гололедица.

Покрытие на других трассах сухое. Об этом сообщили на сайте Укравтодора.

Средняя температура воздуха на западе и юге страны составляет +2...-4 градуса по Цельсию. В центральных, северных и восточных областях -2..-6 градусов.

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Гололед

Гололед

news.liga.net

"Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре отметили, что 4 января пройдет без осадков. В субботу в Украине ожидается облачность с прояснениями.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по прогнозам синоптика Натальи Диденко, ближайшие выходные, 4 и 5 января, большинство регионов Украины накроет мокрый снег с дождем. Раньше всего он выпадет на западе страны, а ближе к вечеру 4 января – и на севере.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
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