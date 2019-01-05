Циклон отступит: синоптики рассказали об улучшении погоды в Украине

В субботу, 5 января, в большинстве областей Украины непогода отступит и осадки прекратятся.
Так, ночью в западных и восточных регионах, днем в западных и в большинстве северных временами будет снег, на остальной территории – без существенных осадков. На дорогах гололедица, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10° мороза, в Карпатах 11-16°; днем 1-6° мороза, на крайнем юге около 0°.
Погода в Украине
UAZMI
В Киеве 5 января ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 6-8° мороза, днём 3-5° мороза.
Напомним, что в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля, с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5... +8 градусов.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
На рождественские выходные, с 5 по 7 января, украинцев ожидает морозная погода с небольшим снегом. А вот уже после Рождества высока вероятность сильных снегопадов.
Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.
В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.
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