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2 июня • обновлено в 15:39
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Циклон не отступает: синоптик предупредила о дождях по всей Украине

1.9т
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Погода в Украине в среду, 3 июня, останется прохладной преимущественно в западных областях, дожди пройдут почти по всей территории страны.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebok. Вместе с тем, антициклоническая полоса высокого атмосферного давления с Черного моря принесет прояснения от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровщину в Запорожье.

Ветер в среду ожидается с юга, скорость – в пределах 3-10 м/с. Температура ночью +5..+9 градусов, на юге и востоке до +12.

В Украине снова дожди

В Украине снова дожди

Днем самая высокая температура воздуха ожидается на востоке Украины и в Днепропетровской области +17..+23 градуса.

Холоднее всего будет в западных областях, +11..+14 градусов. На остальной территории +13..+19 градусов.

В Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня. Ночью холодно, +6..+8 градусов, днем потеплеет до +17 градусов.

Погода в Украине 3 июня

Погода в Украине 3 июня

Наталья Диденко / Telegram

Погода в Украине 3 июня

Погода в Украине 3 июня

Наталья Диденко / Telegram

Погода в Украине 3 июня

Погода в Украине 3 июня

Наталья Диденко / Telegram

Как писал OBOZREVATEL ранее, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал, что в июне погода в Украине ожидается теплой и с умеренными осадками, однако не исключены и температурные колебания в отдельные дни.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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