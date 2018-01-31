Дуже і дуже хороші новини щодо посилення захищеності півдня країни, серйозного підсилення ВМС та розвитку оборонки: сьогодні (30 січня - Ред.) відбувся перший вдалий запуск крилатої ракети наземного базування від КБ "Луч", тобто всім відомого проекту "Нептун", про який багато говорили в контексті посилення ВМС, але майже не було конкретики.

РНБО звітує про успіх випробувань й відповідність ТТХ ракети міжнародним зобов'язанням, не упустивши можливості згадати Будапештський меморандум ;)

Про "Нептун" майже не було інформації, ходили розмови, що аж в 2020-му гіпотетично можуть розпочатись поставки в ЗСУ, а тут зненацька - випробування ракети. І це дуже добре, бо про ефективність нашого "москітного флоту", який поки в зародку і складає всього 6 МБАКів (чотири з яких ще не прийняті флотом) можна говорити доволі умовно. І певно РНБО/ЗСУ робитимуть ставку на розгортання берегових артилерійських комплексів з крилатими ракетами "Нептун".

У ВМС є два артз'єднання: 406 оабр та 32 полк (Миколаївщина), тож кількасот ракет могли би колосально зміцнити обороноздатність півдня України.

Але ж не береговою артилерією одною: є плани (тільки не ржать) поповнити корабельний склад чотирма одиницями корветів типу "Володимир Великий" до 2028 року й під проект вже виділяють кошти + у процесі будівництва ракетних катерів "Лані", які, по ідеї, вже зможуть потягнути "Нептун". І якщо для кораблів цих класів "Луч" встигне розробити і поставити в серію "Нептун" у морській варіації - це буде серйозний прорив для флоту.

P.S. Щоб ви розуміли, наскільки це хороша новина - навіть Чмут радіє.