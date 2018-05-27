Троица-2018: как ее отмечают в Украине

Воскресенье, 27 мая, христиане отмечают как День Святой Троицы. Ежегодно этот праздник выпадает на 50 день после Пасхи, поэтому второе его название - Пятидесятница.

Троица считается одной из двенадцати важнейших праздничных дат в православной традиции. Стоит отметить, что в этом году и православные, и католики отмечают ее в один день.

Считается, что День Святой Троицы решили установить как праздник апостолы - ученики Христовы - в честь сошествия Святого Духа, которое им обещал Иисус перед Вознесением.

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего все они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.

В праздник верующие христиане стараются посетить храмы. Также к этому дню украинцы украшают свои дома свежими побегами, зеленью и аиром (поэтому Троицу в народе еще называют "зеленым" праздником).

Работать в праздник нежелательно. Наши предки верили, что все, за что ни возьмись на Троицу, не принесет пользы.

Не приветствуются и свадьбы на Троицу, церковь даже не совершает таинство венчания в этот день. Однако тем, кто собирается скрепить свои отношения узами брака, следует назначить на эту дату сватовства или знакомство с родителями, ведь считается, что тогда молодая семья будет счастливой.

Кроме того, на Троицу наши предки собирали травы, чтобы заготовить их для чаев на зиму, так как в праздник они наделены целебной силой.

Понедельник после Троицы посвящен Святому Духу и называется Духов День.

С Днем Святой Троицы украинцев уже поздравил президент страны Петр Порошенко. Он написал на своей странице в Facebook соответствующий пост, опубликовав изображение иконы современной украинской художницы Натальи Курий-Максымив.

"Мира, радости, Божьей милости и веселых вам праздников!" - написал Порошенко.

Также к поздравлениям присоединился премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Пусть в каждой украинской семье царят благополучие, уют и гармония", - написал он на своей странице в соцсети.

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