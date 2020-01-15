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15 января • обновлено в 10:52
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"Только за волонтерство!" Найем прокомментировал "бешеную" зарплату в Укроборонпроме

1.2т
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Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что у него никогда не было зарплаты в 300 тысяч гривен.

Как он написал на своей странице в Facebook, его доход за декабрь ниже, чем за ноябрь.

"Задекларировал свой доход за декабрь. И он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единовременная выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне" , – сказал Найем.

Найем завил, что не получал зарплату в 300 тысяч гривен

Найем завил, что не получал зарплату в 300 тысяч гривен

antikor.com.ua

Согласно декларации екснардепа, его зарплата составляет 176 044 гривен "и может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов" работы.

"У бывшего руководства Концерна официальные выплаты были почти в два раза меньше."Результаты" нам и стране еще долго разгребать", – подчеркнул Найем.

Напомним, ранее Найем указал в декларации, что по месту основной работы в концерне Укроборонпром получил 310 521 гривен зарплаты.

декларация Найема

декларация Найема

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
О! Уже государственные концерны платят волонтерам????? Круто!!!! Я тоже хочу быть волонтером в Укроборонпроме! ВОЛОНТЕР - это человек, занимающийся общественно полезной деятельностью НА БЕЗВОЗДМЕЗНОЙ ОСНОВЕ!!!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Х*хлам нужна зрада, им не нужна логика и рационализм.
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