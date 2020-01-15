Заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем заявил, что у него никогда не было зарплаты в 300 тысяч гривен.

Как он написал на своей странице в Facebook, его доход за декабрь ниже, чем за ноябрь.

"Задекларировал свой доход за декабрь. И он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единовременная выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне" , – сказал Найем.

Найем завил, что не получал зарплату в 300 тысяч гривен antikor.com.ua

Согласно декларации екснардепа, его зарплата составляет 176 044 гривен "и может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов" работы.

"У бывшего руководства Концерна официальные выплаты были почти в два раза меньше."Результаты" нам и стране еще долго разгребать", – подчеркнул Найем.

Напомним, ранее Найем указал в декларации, что по месту основной работы в концерне Укроборонпром получил 310 521 гривен зарплаты.

декларация Найема

Как сообщал OBOZREVATEL:

Найем лично рассказал о новой должности в "Укроборонпроме" в день годовщины Майдана – 21 ноября.

Уже будучи заместителем гендиректора "Укроборонпрома" он заявил, что Украина выиграет позиции в России на внешних рынках вооружения и продолжает достойную конкуренцию.

Впоследствии народный депутат Украины восьмого созыва Игорь Мосийчук заявил, что СБУ не давало Найему доступа к государственной тайне. Тогда же был озвучен вероятный размер зарплаты чиновника.

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