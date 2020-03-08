Главная Новости
8 марта • обновлено в 20:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Террористы обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ на Донбассе: есть погибший и раненые

3.2т
Читать материал на украинском

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил 8 марта в результате попадания противотанковой управляемой ракеты погиб украинский военный.

Как сообщили на странице в Facebook ООС, еще двое получили ранения и один – боевое поражение. В штабе отметили, что российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих.

Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения.

Террористы обстреляли из ПТРК грузовик ВСУ на Донбассе: есть погибший и раненые

"Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", – добавили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта, на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
14
2
Смешно
0
Интересно
17
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
В день по у к р о ф а ш и с т у. Нормально, работают ребята...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Был алкаш Порошенко гибли люди.пришёл клоун Зеленский -тоже самое повторяется.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
гуглите: Случайный президент... volodymyr-zelenskiy-tv-comic-who-became-ukraine-president-trump-putin... Именно так в ссылке обозначена статья о Зеленском в The Guardian___________
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги