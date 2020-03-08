На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил 8 марта в результате попадания противотанковой управляемой ракеты погиб украинский военный.

Как сообщили на странице в Facebook ООС, еще двое получили ранения и один – боевое поражение. В штабе отметили, что российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих.

Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения.

"Подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", – добавили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта, на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

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