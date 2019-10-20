Террористы обстреливают Золотое: в ООС сообщили подробности

В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских военных из автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс служба ООС, отметив, что обстрелы осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Обстрелы на Донбассе

Новости В зоне ООС на Донбассе за сутки подорвались два военных

"Неподалеку Золотого-4 по направлению Первомайска противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. А у Орехового с направления Золотого-5 – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберных пулеметов", – сообщили в штабе ООС.

К счастью, в течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 19 октября, террористы "Л/ДНР" 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram