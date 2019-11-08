Главная Новости
8 ноября • обновлено в 13:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Террористы накрыли огнем ВСУ на Донбассе: есть раненый

568 Читать материал на украинском

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе 8 ноября.

Как сообщил спикер Минобороны Максим Праута, незаконные вооруженные формирования с начала суток 8 ноября 2 раза нарушили режим прекращения огня, передает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 12:30 сегодня, 8 ноября, российско-оккупационные войска открывали огонь дважды в Луганском направлении. (...)По имеющейся информации, в течение текущих суток ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", – отметил он.

На Донбассе ранили украинского военного

На Донбассе ранили украинского военного

Новости
Отвод войск на Донбассе: в штабе ООС прояснили ситуацию в Петровском

Так, после часа ночи противник из автоматических гранатометов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

Возле Зайцевого с 11 часов утра боевики длительное время вели огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Террористы накрыли огнем ВСУ на Донбассе: есть раненый

mil.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 7 ноября на войне за независимость Украины на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения