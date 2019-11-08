Террористы накрыли огнем ВСУ на Донбассе: есть раненый

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате вражеского обстрела на Донбассе 8 ноября.

Как сообщил спикер Минобороны Максим Праута, незаконные вооруженные формирования с начала суток 8 ноября 2 раза нарушили режим прекращения огня, передает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 12:30 сегодня, 8 ноября, российско-оккупационные войска открывали огонь дважды в Луганском направлении. (...)По имеющейся информации, в течение текущих суток ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", – отметил он.

На Донбассе ранили украинского военного

Так, после часа ночи противник из автоматических гранатометов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

Возле Зайцевого с 11 часов утра боевики длительное время вели огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

mil.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, 7 ноября на войне за независимость Украины на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

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