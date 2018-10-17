#ИзОпубликованногоВоВремяБанаНаФБ

На теракт в Керчи

Главарь Росгвардии Золотов записывает видео-угрозу сделать сочную отбивную из одного из лидеров оппозиции. Центр "Э" ФСБ РФ занят фабрикацией дел типа "Новое Величие" и посадками за лайки и репосты.

Уверен, что когда стул под Путиным зашатается, страну захлестнёт волна терактов, устроенных самими Росгвардией и ФСБ, дабы ввести режим чрезвычайного или военного положения. А пока что – "просто" 13 погибших и 50 раненых. Потому что – "сочную отбивную". Потому что – "Новое Величие", лайки и репосты. Потому что Путин, Золотов и Бортников – сами международные террористы и военные, государственные и должностные преступники, скрывающиеся за масками представителей органов власти. Демонтировавшие конституционный строй и само государство. Но эта констатация не воскресит погибших и не вылечит раненых. Она может предотвратить новые жертвы и преступления этого режима. Если эта констатация станет всеобщей.