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13 января • обновлено в 05:54
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Тепло вернется: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В понедельник, 13 января, в Украине ожидается потепление и сухая, солнечная погода.

Об этом сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра. Осадков не ожидается ни в одном из регионов страны.

В западных, восточных и северных областях ожидается от 1 до 5 градусов выше нуля. В центральных областях воздух прогреется от 3 до 6 градусов, а еще теплее будет на юге – от +4 до +6.

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Также будет солнечно и тепло в Киеве – до 6 градусов выше нуля.

При этом ночью ожидаются морозы: от -1 до -4 градусов.

Погода в Украине на 13 января

Погода в Украине на 13 января

meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик озвучил аномальный прогноз в Украине на Крещение.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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