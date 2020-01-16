Тепло уходит: синоптик сообщила, когда ударят морозы в Украине

В ближайшие дни в Украине существенно погода не изменится. До 20 января особых осадков предвидится, но потом ударят морозы.

Об этом "Фактам" сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"По ночам и утром ожидаются туманы. По ночам будет подмерзать – температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, в Карпатах и Прикарпатье – до минус 6−11 градусов. Днем около нуля или слабый плюс. Это все равно теплая для зимы погода, хоть и с ночными морозами. Возможно, к 24 января что-то изменится", – рассказала метеоролог.

Синоптик отметила, что после 24 января в Украину придет атмосферный фронт, который может принести мокрый снег и дождь. При этом температура будет держаться около нуля градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 17 января, будет сухо и ветрено, скорость ветра – около 8 метров в секунду. Днем на востоке и в центре столбики термометров опустятся до отметки плюс 1 градус, на юге и в Ивано-Франковской области – поднимутся до плюс пяти, в Закарпатской области – до +7.

Погода на 17 января Укргидрометцентр

В субботу, 18 января, мокрый снег с дождем возможен лишь в Одесской и Запорожской областях. Скорость ветра – около 10 м/с. Температура днем – около -1, при на Закарпатье до +5.

Погода на 17 января Укргидрометцентр

В воскресенье, 19 января, будет сухая погода, лишь на юге возможны осадки – дождь и мокрый снег. Днем на севере, в центре и на востоке температура до 1 градуса мороза, в Закарпатской области – до 5 градусов тепла.

Погода на 17 января Укргидрометцентр

В понедельник, 20 января, снег с дождем придут лишь в Крым. Холоднее всего, около 0+2 градуса будет днем на востоке страны и в Сумской области. На Закарпатье до +4.

Погода на 17 января Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов.

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