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22 октября • обновлено в 05:39
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Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В Украине во вторник, 22 октября, ожидается солнечная и теплая погода. Температура воздуха достигнет +23 градусов.

При этом теплее всего будет на западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Осадков во вторник не предвидится.

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В западных регионах ожидается +19…+23 градуса. В центре будет +16…+19, на востоке до +19 и солнечно. На юге Украины будет +16…+19 градусов.

В Киеве 22 октября +17…+19 градусов, без осадков.

Тепло и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился подробный прогноз на ноябрь-2019 в Украине. Стало известно, когда выпадет снег.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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